Forlader klubben

Fodboldtræneren Rafael Benitez forlader klub Dalian Professional. Det meddeler spanieren selv på sin hjemmeside.

Rafael Benitez rykkede til den kinesiske klub i sommeren 2019, efter at han forlod Newcastle United. Den 60-årige træner havde stadig et enkelt år tilbage af kontrakten, men har valgt at stoppe før tid.

Det skyldes ikke mindst coronapandemien.

- Desværre fortsætter min trænerstab og jeg ikke med at træne Dalian Professional F.C. Det har været en utrolig oplevelse, og af den grund vil jeg gerne takke holdet, trænerne, lægestaben og alle klubbens ansatte og spillere for deres engagement.

- Pandemien er stadig her, blandt os, og at være tæt på og støtte vores familier er en prioritet, når man træffer en beslutning som denne, skriver Rafael Benitez.

Tidligere har Rafael Benitez været cheftræner for Valencia, Liverpool, Chelsea, Real Madrid, Inter og Napoli, men nu står han altså uden job.

For knap en måned siden fortalte han imidlertid til The Athletic, at han gerne vil tilbage til Europa og især Premier League.

