Forrygende dansk regnskab: Et skridt tættere drømmeland

Hvis du læste med torsdag, var du torsdag aften klar over, at der var mere på spil i Conference League-playoffs end bare sejre for FC Midtjylland og Randers FC.

For Danmark ligger i en hæsblæsende og tæt kamp med flere andre nationer om en nok så vigtig 15. plads på UEFA's koefficient-liste.

Før kampene torsdag var Danmark nummer 18. Men sejren til Bo Henriksens tropper sendte Danmark op på netop 15. pladsen, der udløser en plads mere i Europa - OG to i stedet for en plads i Champions League-kvalifikationen.

Nummer 16 får kun fire hold med. De danske mestre ryger i CL-kvalifikationen, mens de tre øvrige må nøjes med Conference League.

Eller sagt med andre ord: 1-0-gevinsten over PAOK var vigtig. Sådan rigtig vigtig.

Det er en ikke uvæsentlig ting, at Danmark er eneste land med hele tre hold tilbage i turneringen. Sammen med tyrkerne har vi tilmed et hold direkte i 1/8-finalen i skikkelse af FCK, mens Galatasaray er med for Tyrkiet.

Det synes usandsynligt, at Randers FC klarer sig videre efter lussingen i Leicester, men det er omvendt realistisk med to danske hold i næste runde.

For Tyrkiet ser det svært ud, efter Fenerbahces 2-3-nederlag hjemme. Og dermed har de kun ét hold med videre.

Olympiakos slap hæderligt fra Bergamo og står med gode muligheder for at slå Atalanta ud, mens den ser helt åben ud for PAOK i hjemmekampen mod FC Midtjylland. Grækenland kan med andre ord godt få to hold videre på en god dag.

Til gengæld virker kroatiske Dinamo Zagreb slemt på hælene efter 1-3 i Sevilla, mens tjekkerne med Slavia-sejr på 3-2 i Tyrkiet kan håbe på et hold. Spartas forestående udekamp i Beograd efter 0-1 hjemme ligner noget af en bakke, de skal op over.