Forsøgte at flygte fra hospital

Lægerne har bedøvet Diego Maradona for at holde ham på hospitalet efter operation i hjernen

Han har aldrig været til at styre, den gode Diego Maradona.

Det er længe siden, argentineren fortryllede en hel fodboldverden med sine unikke evner, men selv nu, hvor det 60-årige ikon er blevet opereret for en hjerneblødning, er han en udfordring for sine omgivelser.

Maradona har nemlig forsøgt at smutte fra hospitalet, selvom han slet ikke er kommet sig oven på det alvorlige indgreb.

Så nu har de desperate læger simpelthen lagt legenden i en kunstig søvn, så han ikke smutter ud af bagdøren og unddrager sig den nødvendige behandling.

Det skriver SVT.

- Diego er meget, meget vanskelig at have med at gøre. I har ingen anelse, udtaler Leopoldo Luque, der er kirurgen, der opererede Diego Maradona.

- Vi forsøger at være stærkere end han er. Han vil forlade hospitalet, men han er nødt til at blive. Det er en af de få gange, vi har sagt nej til Diego, fortæller lægen, der formentlig vil få det meste af Argentina på nakken, hvis han ikke holder ikonet i live.

Men nu bliver Maradona i hvert fald i sengen i den nærmeste fremtid, så han får tid til at komme sig.

Diego Maradona, der netop har fejret 60 års fødselsdag, blev indlagt mandag, hvor lægerne konstaterede en hjerneblødning. En såkaldt subduralt hæmatom, der ifølge sundhed.dk forekommer hyppigst blandt ældre personer og alkoholikere.

Det lykkedes at fjerne blodsamlingen, men siden opstod der komplikationer, og derfor skal Maradona blive på hospitalet en tid endnu.

Diego Maradona er i dag cheftræner for Gimnasia, der spiller i Argentinas bedste fodboldrække og har hjemme i La Plata en kort køretur syd for hovedstaden Buenos Aires.

