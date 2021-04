Forsvarer eks-holdkammerat: - Er noget bullshit

Bodø/Glimt blev sidste år suveræne norske mestre, og hvis man kan tale om to, der var ophavsmænd til den store triumf, var det danskerduoen Kasper Junker og Philip Zinckernagel.

Førstnævnte blev topscorer i Eliteserien med 27 mål, mens Philip Zinckernagel toppede assistlisten med 19 målgivende afleveringer. Derudover scorede han også 19 kasser.

Den imponerende sæson kastede for Zinckernagels vedkommende et skifte til Watford af sig, og sammen med holdkammeraterne har han sikret sig oprykning til Premier League fra den kommende sæson. Helt så snorlige gik det ikke med Kasper Junker.

Som det har været velbeskrevet i medierne, var der meget ballade mellem Kasper Junker og Bodø/Glimt, før danskeren til sidst blev solgt til Urawa Red Diamonds i Japan. Junkers valg af Japan er af kritikere blevet kaldt uambitiøst.

Det kan hans tidligere makker slet ikke forstå.

- Det, synes jeg, egentlig er noget bullshit. Folk dømmer ud fra, hvad deres egne drømme ville have været. Det er ikke alle spillere, der drømmer om at spille en Champions League-finale, siger Philip Zinckernagel til VG og tilføjer:

- Jeg bliver trist over at læse nogle af kommentarerne, men der er selvsagt også mange følelser fra fansene. Nogle gange må man se tingene fra flere perspektiver end det romantiske.

- Bare fordi at det er den mest traditionelle vej, betyder det ikke, at det er den rigtige for alle. Det er for nemt at sidde hjemme i sofaen og pege fingre.

- Fodbold er mange ting. Får man chancen for at opleve et andet land og samtidig sikre sig økonomisk, så tror jeg, at mange af de samme, som sidder hjemme i sofaen, ikke ville tøve med at gribe chancen.

Kasper Junker har fortsat sin debut til gode for Urawa Red Diamonds.