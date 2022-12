Fortryder Messi-tatovering i panden

Der findes mange måder at gøre opmærksom på sig selv. En af de mere originale står colombianske Mike Jambs for.

Den colombianske influencer besluttede sig efter VM-finalen nemlig at få foretaget en tatovering til ære for Lionel Messi. Men ikke bare en hvilken som helst tatovering.

Næ, den sydamerikanske ungersvend besluttede sig for at få skrevet Messi-navnet i panden, få tre stjerner (en for hver af Argentinas VM-sejre) på den ene kind og 'D10S' på den anden (en omskrivning af det spanske ord for gud med Messis 10-tal).

Du kan se ham få dem her:

Ikke just diskret, og der gik da heller ikke længe, før de spydige kommentarer begyndte at vælte ind til Jambs.

De prellede i første omgang af på colombianeren, der også fik meget omtale ved at optræde i tv-shows.

Men i takt med at kritikken tog til i styrke, faldt hans mod til at forsvare sig. Faktisk i en sådan grad, at han nu helt fortryder sit valg.

- Jeg fortryder at have fået tatoveringen, fordi den i stedet for at have bragt mig positive ting har den ført til en masse negative - både for mig selv og for min familie.

- Jeg troede ikke, at jeg skulle sige det så hurtigt, og i de første dage følte jeg stolthed over det, jeg havde gjort. Men nu ønsker jeg, at jeg aldrig havde gjort det, siger Jambs.

Det er naturligvis trist for den unge mand, der nu må kigge sig om efter klinik med en effektiv laserbehandling - eller måske indgå en aftale med en makeup-producent med en meget effektiv foundation.

