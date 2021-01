Fortryder penisjubel: - Håber ikke min kone så det

Fodboldspillere får normalt et gult kort for at smide trøjen, når det går vildt for sig i jubelscenerne på disse breddegrader.

I Paraguay er tingene lidt anderledes.

I juledagene slap Raul Bobadilla nemlig af sted med en noget vildere jubelscene. I hvert fald i første omgang.

Den tidligere Bundesliga-angriber blev skiftet ind for sin nuværende klub, Guarani, i Paraguay, og da han afgjorde kampen mod Libertad med sin scoring til 3-1, løb Bobadilla ud mod kameraet og flåede både trøje og gps-vest i stykker.

Men her stoppede jublen ikke...

Shortsene røg også et stykke ned, så tv-seerne fik et glimt af lille-Bobadilla.

Se jubelscenen her:

Jo jo, Raul Bobadilla, der tidligere har repræsenteret bl.a. Gladbach, Young Boys og Augsburg, fik et gult kort for sin jubelscene, men det paraguayanske fodboldforbund har nu indledt en sag mod Bobadilla, der ellers var hurtig til at undskylde for fejringen efter kampen...

- Jeg fortryder min jubelscene. Jeg håber ikke, min kone så det. Hun kan dog være helt rolig. Det hele er til hende, beroligede Raul Bobadilla sin bedre halvdel med ifølge bl.a. The Sun.

Det paraguayanske fodboldforbund oplyser, at man ikke modtog noget indberetning fra kampens dommer. Derfor har man påbegyndt en sag på baggrund af billeder og videoer på de sociale medier, hvor Bobadillas jubelscene er gået viralt.

Raul Bobadilla har tidligere brilleret med langt værre handlinger. Bl.a. er den grænsesøgende angriber blevet snuppet af ordensmagten, da han kørte 111 kilometer i timen i en 50 kilometer zone...

