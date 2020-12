Fra Real Madrid til polsk amatørklub

Royston Drenthes karriere er mildt sagt usædvanlig.

Fra 2007 til 2012 tørnede han ud for mægtige Real Madrid sammen med stjerner som Cristiano Ronaldo, Kaká og Ruud van Nistelrooy. Helt så glamourøs bliver afslutningen på karrieren ikke.

Den 33-årige hollænder har senest repræsenteret Kozakken Boys i Hollands tredjebedste række, og i sidste uge forlød det først, at han havde valgt at indstille sin aktive karriere - i øvrigt i kølvandet på en personlig konkurs.

Nu forlyder det imidlertid, at han kan være på vej til polsk fodbold og klubben LKS Victoria Cisek, der til dagligt tørner ud i Polens sjettebedste række og dermed er en rendyrket amatørklub.

Klubben oplyser på Twitter, at man forhandler med Royston Drenthe om en transfer, og at man håber at indgå en aftale.