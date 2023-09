Fra Tjekkiet til Tyrkiet: Casper Højer er solgt til Rizespor

Der går ikke lang tid, før danskeren pakker sin kuffert og tager til Tyrkiet, hvor et nyt fodboldeventyr venter

Casper Højer er meget snart fortid i Tjekkiet, hvor han lige nu er på kontrakt hos Sparta Prag.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den 28-årige dansker nemlig blevet solgt til Rizespor i Tyrkiet.

Som Ekstra Bladet forstår det, faldt det hele på plads fredag aften, hvor parterne blev enige om de sidste detaljer.

Derfor er det nu kun et spørgsmål om tid, før Casper Højer bliver præsenteret som ny spiller i Rizesports førsteholdstrup.

Casper Højer har tidligere spillet i AGF. Foto: Jens Dresling

Har været på blokken flere steder i Europa

Transferen med danskeren i hovedrollen sker efter en periode, hvor den tidligere Superliga-stjerne har været sat i forbindelse med flere europæiske klubber.

Ekstra Bladet kunne tidligere på sommeren løfte sløret for, at Casper Højer var tæt på at skifte til Reims i Frankrig, men handlen gik i vasken i 11. time.

Annonce:

Derudover har den tidligere AGF-back ligeledes været på blokken i Samsunspor i Tyrkiet. For nogle dage siden skrev medier i Tjekkiet, at Casper Højer både blev jagtet af Rizespor og Samsunspor.

Nu ender det så med et skifte til Rizespor. Skiftet kan lade sig gøre for Casper Højer, fordi transfervinduet i Tyrkiet først lukker 15. september.

Mens det var muligt at handle i Danmark, drømte mange AGF-tilhængere om at få backen hjem, men sådan skulle det ikke gå i denne omgang.

Foto: Lars Poulsen

Hos sin nye tyrkiske arbejdsgiver skal Casper Højer forsøge at bygge videre på sine flotte præstationer fra sidste sæson.

Her blev danskeren noteret for to mål og imponerende 11 assists i Sparta Prag-trøjen.

Casper Højer har haft sin daglige gang i Tjekkiet siden sommeren 2021, hvor Sparta Prag hentede backen i AGF.

Udover Sparta Prag og AGF har backen ligeledes repræsenteret Lyngby i sin seniorkarriere, mens han har tørnet ud for både Brønshøj og FC København i sine ungdomsår.

Casper Højers kontrakt med storklubben fra Tjekkiet løber frem til sommeren 2024, men den kommer han altså ikke til at fuldføre.