Fransk stjerne chokerer: Hurtigere end Bolt

Da Kylian Mbappé scorede til 1-0 i Paris-Saint Germains sejr over Monaco, kunne han i teorien have løbet om kap med verdens hurtigste mand

Kylian Mbappé var på alle måder manden i centrum, da Paris-Saint Germain søndag aften cementerede det franske mesterskab med en 3-1 sejr over rivalerne fra Monaco.

Den unge komet leverede et hattrick og står dermed nu noteret for hele 30 scoringer i årets udgave af Ligue 1.

Men mål-næse var ikke den eneste egenskab, som den 20-årige verdensmester viste frem på overlegen vis mod tropperne fra fyrstedømmet.

For Mbappé kan også løbe hurtigt. Helt vanvittigt hurtigt.

Ved stillingen 0-0 modtog han bolden på midten af banen, spillede den ud på venstre-fløjen til Moussa Diaby og satte i løb mod modstandernes mål.

Monacos fireback-kæde gjorde det samme og forsøgte efter bedste evne at følge med. Men mod en Mbappé i topfart kæmper de fleste dødelige forgæves.

Da Diaby sekunder senere slog et indlæg bagom de hårdt-kæmpende forsvarsspillere, havde den franske sensation passeret alt og alle og kunne uden større kvaler tæmme bolden og sparke den ind bag en sagesløs Danijel Subasic i Monaco-målet.

Med halsende forsvarsspillere bag sig sætter Mbappé sidste fod på 1-0 scoringen søndag aften. Foto: FRANCK FIFE/Ritzau Scanpix

Og selvom de fleste fodboldfans efterhånden har set Mbappé løbe fra en forsvarsspiller eller to, så var sprinten op til 1-0 målet søndag aften alligevel lidt af et særtilfælde ifølge Daily Mail.

Med en topfart på 38 kilometer i timen kan franskmanden nu prale af at have løbet hurtigere end de 37,58, som var gennemsnitsfarten, da Usain Bolt i 2009 slog rekorden for hurtigste 100 meter løb nogensinde i tiden 9,58 sekunder.

Til sammenligning er den hurtigste tid målt i den engelske Premier League sat af Manchester Citys Leroy Sané, da han sidste sæson kom op på 35.48 kilometer i timen.

Men selvom Mbappés topfart er ganske imponerende, så blegner sammenligningen med Bolt dog en smule, når de 38 kilometer i timen sammenlignes med jamaicanerens topfart, og altså ikke hans gennemsnitsfart.

Under løbet i 2009 peakede Bolt på hele 44,72 kilometer i timen, og den franske liga-topscorer har altså dermed et stykke vej at tilbagelægge, før han for alvor kan måle sig med verdens hurtigste mand nogensinde.

Men mon ikke de lever med det i Paris, så længe deres unge stjerneskud med jævne mellemrum bliver ved med at få de hårdt prøvede forsvarsspillere i Ligue 1 til at ligne pensionister i backgear.

