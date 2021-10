Fransk stjerne kan ende i fængsel

Bayern München-spiller Lucas Hernández skal deltage ved et retsmøde på tirsdag, hvor han risikerer et halvt år bag tremmer

En spansk domstol i Madrid har informeret Lucas Hernández om, at han skal møde op til et retsmøde på tirsdag i den spanske hovedstad.

Bayern München-spilleren kan risikere at ende i fængsel, skriver Madrid-aviserne AS og Marca.

Den franske landsholdsspiller skal møde op, fordi han for fire år siden blev anholdt efter et voldsomt skænderi med sin kæreste, Amelia De la Osa Lorent, der resulterede i, at hun måtte på hospitalet.

De endte begge med blive idømt 31 dages samfundstjeneste og et forbud mod at se hinanden og kommunikere sammen i et halvt år.

Parret valgte ikke at overholde forbuddet og rejste i stedet sammen til Bahamas. Da de kom hjem til Madrid, blev fodboldspilleren anholdt i lufthavnen.

I 2019 blev Hernández idømt seks måneders fængsel for at have brudt forbuddet. Da der er tale om anden forseelse, kan han risikere at ende bag tremmer.

Sammen med sine advokater valgte han at appellere dommen. Tirsdag skal han finde ud af, om dommen stadfæstes, eller han lykkes med appellen.