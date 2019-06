Frygtelige anklager mod Zlatans bedste ven

Den tidligere brasilianske landsholdsspiller Maxwell er anklaget for systematisk og længerevarende vold mod sin nu tidligere hustru

Vold gennem et 13 år langt ægteskab er blevet for meget for Giulia Reverendo Andrade.

Den brasilianske kvinde gik 27. marts til politiet i Belo Horizonte i hjemlandet og meldte sin eksmand til politiet.

Eksmanden er ikke hvem som helst. Der er nemlig tale om den tidligere fodboldspiller Maxwell med en fortid i blandt andet Barcelona og Paris Saint-Germain, hvor han i dag er assisterende sportsdirektør.

På trods af en mere end hæderlig karriere er Maxwell med de borgerlige efternavne Scherrer Cabelino Andrade nok mest kendt for - i Skandinavien i hvert fald - at være bedste ven inden for fodboldverdenen med Zlatan Ibrahimovic med hvem han har været klubkammerat i Ajax, Inter, Barcelona og i PSG.

Zlatan Ibraimovic og Maxwell har været klubkammerater i fire klubber og gennem mange år. De er også gode venner uden for banen. Foto: Gonzalo Fuentes /Reuters/Ritzau Scanpix

Helt så hjerteligt er forholdet til venstrebackens eks-hustruen altså ikke længere.

Til politiet har hun forklaret, at Maxwell blandt andet brækkede to af hendes tæer tilbage i 2012, og at han i 2015 truede hende på livet og både slog og sparkede hende, inden han låste hende inde.

Sidste forår flød bægeret over for Giulia Reverendo Andrade. Her blev hun angiveligt truet igen, og i juli tog hun konsekvensen og rejste hjem til Belo Horizonte med parrets fire børn.

Det bekræfter politiet over for den brasilianske tv-station Globo.

Til Globo har ekskonens advokat, Leonardo Salles, fortalt, at Maxwell nu har fået et tilhold, fordi han efter anmeldelsen har chikaneret hende via beskeder og opkald.

Maxwell selv har udsendt en kort meddelelse, hvor han tager afstand fra hele anklagen.

- Jeg er ked af at se, hvordan en person, jeg har boet hos, og er min vidunderlige børns mor, bruger loven på denne måde.

- For mine børns skyld vil jeg bevise min totale uskyld og vise, at alt dette er en løgn.

- Af respekt for mine børns mor vil jeg ikke kommentere noget andet, lyder det i erklæringen.

37-årige Maxwell indstillede sin aktive karriere i 2017 efter 525 kampe i sine europæiske klubber.

Holdkammeraterne tager afsked med Maxwell, efter at han spillede sin sidste fodboldkamp i 2017. Foto: Charles Platiau/Reuters/Ritzau Scanpix

