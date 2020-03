Frygter massefyringer

Spredningen af coronavirus er i færd med at kaste fodbolden ud i den største økonomiske krise i nyere tid.

Det vurderer Den Internationale Spillerforening, Fifpro, der frygter, at de mange udskydelser af kampe og turneringer hurtigt kan føre til masse- afskedigelser af spillere.

- Der er ingen tvivl om, at sundheden er det vigtigste, men for spillerne kan det hurtigt ændre sig til bekymringer for deres levebrød, siger generalsekretær Jonas Baer-Hoffmann.

Da finanskrisen ramte verden i 2008 blev økonomien i fodboldindustrien ved med at vokse, fortæller han.

De mange udsættelser af fodboldkampe betyder, at coronakrisen er helt anderledes end finanskrisen, hvor der trods alt blev spillet fodbold med betalende fans på tribunerne og transmissioner på tv.

I det meste af Europa bliver der i øjeblikket ikke spillet fodbold, da landedes regeringer ikke ønsker større forsamlinger af mennesker.

I disse uger mister klubberne derfor store indtægter, og det kan hurtigt smitte af på spillerne, vurderer Fifpros generalsekretær.

- For første gang i årtier kigger vi ind i en økonomisk krise i fodbolden.

- Der er ganske enkelt ikke nok økonomiske reserver, vi kan falde tilbage på. Vi ved, hvordan klubberne styrer deres budgetter, og de er altid lige på grænsen i forhold til likviditet, siger Baer-Hoffmann.

- Hvis vi ikke handler hurtigt og får stabiliseret pengegennemstrømningen, så kan det ende med massefyringer af spillere og stabsfolk inden for få uger, mener han.

Jonas Baer-Hoffmann bifalder Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) beslutning om at udskyde EM fra sommeren 2020 med et år til 2021.

Det giver de nationale turneringer og enkelte klubber en potentiel mulighed for at få spillet sæsonen til ende.

