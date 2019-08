Fuldstændig grotesk dommer på spil

Dommeren kom i centrum, da en kamp i den bedste fodboldrække i Bolivia blev afgjort kort før tid efter en situation, hvor dommer Raul Orosco benyttede sig af VAR, selvom systemet endnu ikke er indført i landet.

Der var dermed dramatik for alle pengene, da Club Always Ready og Bolivar tørnede sammen i Bolivia Primera Division. Kort før tid opstod der nemlig en opsigtsvækkende situation, hvor hjemmeholdet fra Club Always Ready fik tildelt et noget kontroversielt straffespark.

På dette tidspunkt førte gæsterne med 1-0, men så opstod den kæmpe forvirring.

Et bizart straffespark blev omdrejningspunktet i kampen mellem Club Always Ready og Bolivar i Boliviens bedste fodboldrække. Foto: Aizar Raldes/Ritzau Scanpix

Kampens dommer var pludselig i tvivl, hvorvidt der skulle dømmes straffe eller ej. Derfor benyttede han sig af VAR, selvom det ikke var muligt.

Endnu en kontroversiel situation opstod i forbindelse med straffesparket, da en af gæsternes spillere løb ind i feltet, inden selve straffesparket var blevet eksekveret. Dommerens fløjte forblev dog tavs.

Forsøget fra 11-meter pletten blev brændt, men der var hverken omspark eller flere mål i opgøret, der nok mere vil blive husket for den kontroversielle dommerkendelse og det store kaos mod slutningen af kampen.

