Fuldstændig sindssyg udvikling i straffegyser

En af de mest groteske straffesparkskonkurrencer har netop fundet sted i Orlando, hvor hjemmeholdet tog i mod New York i MLS' pokal-1/8-finale.

Det startede ganske normalt, men ved New Yorks femte straffe gik det bananas.

Orlando-keeper Pedro Gallese reddede, men gik ifølge dommeren for tidligt og fik et gult kort. Det var hans andet, så det blev vekslet til et rødt af slagsen. Umiddelbart skal keeperen i første omgang have en påtale for sådan en forseelse, men den fortolkning er åbenbart ikke nået til USA.

Rødt kort til keeperen. Foto: Jasen Vinlove/Ritzau Scanpix

'Må man sætte en ny målmand ind?', spørger Orlando. Foto: Jasen Vinlove/Ritzau Scanpix

Kæmpe forvirring opstod, da værterne ville skifte andenmålmanden ind. Det tog noget tid at finde ud af, at det måtte de ikke, men hvorom alting er, så gik forsvareren ind og tog målmandshandskerne på.

Og gudhjælpemig om han ikke reddede New Yorks syvende spark.

Benji Michel sparkede Orlandos syvende forsøg fra 11 meter-pletten ind, og så kunne jublen brøde lys, efter en af de mest spektakulære straffesparkskonkurrencer der er set.

Den 'nye' keeper redder... Foto: Jasen Vinlove/Ritzau Scanpix

Og jubler... Foto: Jasen Vinlove/Ritzau Scanpix

Orlando går dermed videre til kvartfinalen, hvor de møder enten møder favoritterne fra Philadelphia eller New England Revolution.

Den næste dyst spilles 29. november, men den har noget at leve op til efter det drama, der udspillede sig denne lørdag.

