Fyret efter Maradonas begravelse: Tog billeder med liget

En medarbejder hos bedemanden, der skulle tage sig af at klargøre Diego Maradonas lig, er blevet fyret efter en højst uværdig handling.

Manden tog således ifølge flere medier, blandt andre Daily Mirror, en selfie af sig selv og den døde fodboldspiller i den åbne kiste og lagde fotoet ud på Instagram.

På billeder skulle han have den ene hånd på Maradonas hoved, mens han giver thumbs up til kameraet med den anden.

Ingen medier har ønsket at dele billedet med deres læsere, og flere vrede Instagram-brugere har da også opfordret til ikke at dele det, mens andre igen har udstedt dødstrusler mod vedkommende.

’Jeg ønsker denne skaldede, fed mand, som tog et foto af sig selv med døde Diego, død. DØD’, skrev en i følge Daily Mail, mens en anden foreslog, at manden skulle fratages sit argentinske statsborgerskab for sin fuldstændige mangel på respekt.

Efter dagens tilløbsstykke, hvor politiet til sidst måtte lukke for adgang til kisten, bæres den ud til en ventende rustvogn. Foto: Esteban Collazo/AFP/Ritzau Scanpix

Manden var ansat i Sepelios Piniers bedemandsforretning i Buenos Aires, og ejeren har fortalt lokale medier, at vedkommende er blevet fyret efter det, der vel i den grad kan ligne usømmelig omgang med lig.

Kisten stod angiveligt åben, mens familie og venner sagde farvel til den argentinske nationalhelt, før den blev lukket til offentlighedens indtog et par timer senere.

Det skete i præsidentpaladset i Buenos Aires.

VM-pokalen og præsidenten siger farvel

Voldsom Maradona-ballade

Historien bag Maradonas Brøndby-billede