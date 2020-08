Fyret for hån mod AaB's rekordsalg

Det skulle nok bare have været et par kække bemærkninger under en kampoptakt og så videre i teksten.

Men ordene endte med at koste to kinesiske fodboldkommentatorer jobbet.

Det skriver South China Morning Post.

De to talte sammen om fredagens kommende kamp i den kinesiske Super League mellem Dalian Pro og Henan Jianye.

Guo Yifei, sportskommentator hos Dalian TV, den største station i den nordøstlige storby, lagde en video op på platformen Douyin, hvor han varmer op til kampen sammen med den tidligere landsholdsspiller Wang Peng.

De to retter opmærksomheden mod en spiller, der ikke skal være med i opgøret, nemlig den tidligere AaB-spiller, Christian Bassogog, som nordjyderne i 2017 solgte til Henan Jianye for godt 45 millioner kroner. Det er stadig klubbens største salg.

Den 24-årige forward fra Cameroon var på det tidspunkt under behandling på et hospital i den sydkinesiske by Guangzhou efter at have testet positiv for Covid-19, og det var så ’god’ en nyhed for hjemmeholdet, at denne fnisende ordveksling fandt sted.

- Det ser ikke ud til, at han kommer tilbage, lød det fra Guo Yifei, hvorefter Wang Peng replicerede:

- Tak, Covid-19.

Trods mundbind faldt der nogle uheldige ord ud af de to kommentatorers snakketøj. Foto: Weibo

Videoen gik viralt og ikke mindst på den kinesiske pendant til Facebook, Weibo, og opnåede næsten 30 millioner hits.

Klippet blev ikke vist af tv-stationen, men søndag fortalte den, at Guo var blevet fjernet som kommentator på kinesiske fodboldkampe, og at Wang ikke længere ville blive inviteret som gæstekommentator.

’Især med en tid, hvor dette lands folk kæmper mod Covid-19, er den slags vittigheder skruppelløs opførsel, der afstedkommer stor smerte for Bassogog, Henan Jianye og fans af Henan’, lød det i et statement fra tv-stationen, der samtidig krævede, at de to syndere kom ud med en beklagelse.

Det gjorde Guo og Wang samme dag med et næsten identisk budskab.

