Går efter betinget dom til Platini og Blatter

Onsdag meddeler den schweiziske anklagemyndighed, at man stræber efter et år og otte måneders betinget dom for både den tidligere FIFA-præsident og UEFA-præsident.

Sagen handler om en overførsel på to millioner schweizerfranc, som Michel Platini modtog i 2011 fra FIFA.

86-årige Blatter siger, det var løn for konsulentarbejde, som den 20 år yngre Platini havde udført som særlig rådgiver for ham selv og for FIFA fra 1998 til 2002. Det lugter dog mere af, at der var tale om betaling for Platinis støtte forud for et forestående præsidentvalg, som Blatter vandt.

Ransagede kontorer

Da schweizisk politi i 2015 ransagede FIFA's kontorer i kølvandet på de opsigtsvækkende anholdelser i Zürich, fandt man blandt andet dokumentation for pengeoverførslen fra Blatter til Platini.

Altså hele ni år efter Platinis påståede arbejde for Blatter som rådgiver sluttede.

Det fik statsanklageren til at rejse straffesag mod d'herrer. Nu syv år efter er selve sagen så omsider kommet for en dommer.

Begge notabiliteter blev af FIFA udelukket fra al fodbold efter ransagningerne.

Pengene var løn

De har i løbet af retsdagene holdt fast i, at de mange penge var lønudbetalinger .

- Det var en sen betaling af løn, sagde Blatter forleden ifølge nyhedsbureauet NTB.

Der er domsafsigelse i Bellinzona 8. juli.

