To af dommmerfagets største legender er blevet gift i al hemmelighed.

Howard Webb og Bibiana Steinhaus sagde ja til hinanden ved en privat ceremoni i Hannover i slutningen af marts.

Det bekræfter sidstnævnte over for Bild Zeitung.

- Ja, det er sandt. Vi blev gift under den seneste landskampspause og er meget glade, siger Stenhaus.

Bibiana Steinhaus blev den første kvinde til at dømme en Bundesliga-kamp for herrer. Foto: Elmar Kremser/Sven Simon/Ritzau Scanpix

Grundet coronarestriktioner fandt den lykkelige begivenhed sted uden vidner. Men mon ikke, der alligevel er blevet set med ude i VAR-vognen ...

Den bestyrer Steinhaus fortsat i Bundesligaen, selv om den 42-årige dommer ikke længere er aktiv ude på banen.

Hun satte punktum for den del af karrieren, da hun i semptember sidste år dømte Super Cup-finalen mellem Dortmund og Bayern.

Tre år tidligere blev hun den første kvinde til at dømme en Bundesliga-kamp for herrer, da hun førte fløjten i dysten mellem Hertha Berlin og Werder Bremen i den tyske hovedstad.

Bibiana Steinhaus på banen i Berlin til den historiske kamp i 2017. Foto: Thomas Eisenhuth/Ritzau Scanpix

Howard Webb ser til fra tribunen, da han senere hustru træder ind i historiebøgerne. Foto: Thomas Eisenhuth/Ritzau Scanpix

Den kamp fulgte Howard Webb fra tribunen, og allerede dengang var de kærester. Året inden var den 49-årige brite blevet sepereret fra sin daværende hustru.

Han indstillede selv karrieren i 2014. Fire år efter et af hans største højdepunkter indftraf som dommer, da han dømte VM-finalen mellem Spanien og Holland.

Kampen om VM-guldet blev den mest brutale i historien, og Webb uddelte ikke færre end 14 gule kort undervejs. To af advarslerne blev vekslet til et rødt kort til John Heitinga.

Webb har senere erkendt, at det var én udvisning for lidt, da Nigel de Jong burde have set rødt for sit flyvespark på Xabi Alonso.

Den tidligere 'rekord' for advarsler i en VM-finale var seks styks i 1986.

