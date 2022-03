Gigant smider dem ud

EA Sports vil ikke længere have det russiske landshold samt klubhold med i spillet 'FIFA 2022'

Inden længe bliver der færre hold at vælge i det ikoniske spil 'FIFA 2022'.

Spilgiganten EA Sports, der producerer computerspillet, har valgt at smide både det russiske landshold samt landets klubhold ud, oplyser EA Sports onsdag i en meddelelse til flere medier - heriblandt The Athletic.

Det sker som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

'EA Sports er solidariske med det ukrainske folk og opfordrer som så mange andre stemmer over hele fodboldverdenen til fred og en ende på invasionen af ​​Ukraine.

'I tråd med vores partnere FIFA og UEFA har EA Sports igangsat en proces, der skal fjerne det russiske landshold og alle russiske klubber fra EA Sports' FIFA-produkter, herunder 'FIFA 22', 'FIFA Mobile' og FIFA Online,' lyder det fra spilgiganten.

I den russiske liga spiller de to danskere Anders Dreyer og Oliver Abildgaard for Rubin Kazan. Dermed vil det indenfor den nærmeste fremtid ikke længere være muligt at vælge holdet med de danske profiler.

Udsmidningen følger i kølvandet på en lang række lignende beslutninger efter Ruslands invasion af Ukraine.

Mandag valgte FIFA og UEFA at smide det russiske landshold og russiske fodboldklubber ud af alle internationale fodboldturneringer.

Rusland kommer dermed ikke til at spille playoff-kampe om at komme til VM, mens Spartak Moskva ikke længere må deltage i Europa League.