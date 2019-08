Gigantbud på Neymar

Mens timeglasset hastigt løber ud, har Real Madrid sendt en ordentlig moppedreng af et tilbud afsted mod Paris Saint-Germain for at få fat på verdens dyreste fodboldspiller, Neymar.

Ifølge den store franske sportsavis L'Equipe har den spanske storklub tilbudt deres hidtil største pakke for den brasilianske boldkunstner.

Der er tale om 100 millioner euro, altså 750 millioner kroner, samt tre spillere i form af Gareth Bale, James Rodriguez og Keylor Navas.

De fik dog en afvisning af PSG's sportsdirektør Leonardo, som ikke er tilfreds med de spillere, som Los Blancos har stillet til rådighed.

Penge+spillere

Det virker dog til, at klubben fra byernes by er klar til at lytte til andre bud baseret på den model med både penge og spillere.

Real Madrid har igennem vinduet forsøgt at komme af med netop de tre spillere. Bale var nærmest rykket til den kinesiske liga, Rodriguez var brandvarm i Napoli og Keylor Navas tog en æresrunde, da han spillede sin sidste kamp for klubben i forhenværende sæson.

Sidstnævnte har dog været rygtet til PSG tidligere i transfervinduet, så han kunne være en del af pakken, hvis Real Madrid skulle forsøge med et forbedret bud.

Ifølge spanske Marca har PSG mere appetit, hvis Vinicius Junior, Thibaut Courtois og Casemiro skulle blive tilbudt.

Både det franske og spanske vindue lukker 2. september.

Neymar var ikke med i sæsonens første ligakamp, der sensationelt blev tabt 2-1. Han har kontrakt til sommeren 2022.

Neymars fremtid er endnu engang uvis. Foto: Charles Platieu / Ritzau Scanpix.

Italiensk indblanding

Ifølge L'Equipe har Juventus også sneget sig med i kapløbet om Neymar, og mens de spanske giganter Barcelona og Real Madrid har været frontløbere hidtil, kunne Den Gamle Dame overhale dem inden om.

Ifølge brasilianske Globo Esporte har de italienske mestre tilbudt Paulo Dybbala samt en pose penge.

