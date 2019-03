Giganter i historisk billet-krig

Hvis det står til Barcelona, så skal det koste tilrejsende engelske fans i omegnen af 900 kroner at få adgang til Camp Nou for at overvære Champions League kvartfinalen mellem de to storklubber 16. april.

De spanske giganter har valgt at hæve prisen for udeholdets fans fra de forventede 650 kroner, og billetterne bliver derfor de dyreste i Manchester Uniteds historie, som er solgt til en ikke-finale kamp.

Men den engelske storklub er langt fra tilfreds med den beslutning, og derfor har de nu besluttet at komme deres fan-base til undsætning.

United har nemlig meddelt, at de ligeledes har hævet prisen for Barcelonas fans, når det første møde mellem giganterne spilles i Manchester, så prisen for dem nu også lyder på 900 kroner.

Det er tilsyneladende ikke bare et spørgsmål om hævn, der har drevet De Røde Djævle til at følge trop med en prisstigning.

Manchester-klubben har nemlig meddelt på sin hjemmeside, at de ekstra-penge, som de får ind via højere billet-priser, vil blive brugt til at kompensere deres egne fans for den ekstraregning, som de skal betale i Barcelona.

Det er ikke første gang, at Manchester United søsætter tiltag, der skal bringe urimeligt høje priser ned for deres fans i forbindelse med udekampe.

Både da de i efteråret mødte Valencia på i Champions Leagues gruppespil og i sidste sæsons Europa League kamp mod Sevilla, blev prisen for de engelske fans skruet i været. Og storklubben svarede begge gange igen på samme måde.

Så sent som i december bekendtgjorde UEFA præsident Alexander Ceferin, at han var opmærksom på problemet, og at regler, der fastsætter en maksimal pris på billetter, der sælges til udeholdets tilskuere, kunne være på vej.

Både Premier League og Bundesligaen har allerede fastsat en max-pris på billetter for ude-fans på omkring 260 kroner.

Se også: Storklubber vil kuppe Champions League

Se også: Uhørt sviner ... fra fodboldstjernes mor

Se også: Radikale ændringer i fremtidens Champions League