Giggs risikerer fem års fængsel

Den tidligere fodboldstjerne Ryan Giggs risikerer at komme i fængsel i fem år.

Mandag blev en retssag mod waliseren indledt i Manchester i England, hvor han er tiltalt for vold, tvang og kontrollerende adfærd over for sin ekskæreste.

Ryan Giggs har erklæret sig uskyldig i anklagerne, der altså har en strafferamme på op til fem år, skriver nyhedsbureauet AFP.

Den første dag i retssalen i Manchester blev brugt på at udpege en jury og på oplæsning af anklageskriftet fra anklager Peter Wright.

Med sit hold af advokater ankom Ryan Giggs mandag til retten i Manchester. Foto: Lindsey Parnaby/Ritzau Scanpix

Retssagen er estimeret til at vare i to uger, men kan komme til at vare endnu længere, varslede dommer Hilary Manley.

Ifølge anklageren kommer sagen til at indeholde blandt andet overvågningsvideoer.

47-årige Ryan Giggs, der tidligere på sommeren måtte opgive sit job som landstræner for Wales på grund af retssagen, er anklaget for at have begået vold mod sin ekskæreste Kate Greville.

Derudover er han anklaget for at have udøvet tvang og kontrollerende adfærd over for Kate Greville, mens deres forhold stod på fra 2017 til 2020. Ifølge AFP drejer det sig blandt andet om isolation, ydmygelse, chikane og misbrug.

Ryan Giggs er desuden anklaget for at have overfaldet sin ekskærestes lillesøster.

Den tidligere Manchester United-stjerne blev første gang anholdt 3. november 2020, efter at politiet to dage forinden var blevet kaldt ud til husspektakel på hans hjemmeadresse. Han blev siden løsladt mod kaution.

Sagen var oprindeligt sat i kalenderen i januar i år, men på grund af ophobede sager som følge af coronapandemien blev den udsat med syv måneder.

Ryan Giggs var landstræner for Wales fra 2018 til juni i år. Han blev dog suspenderet efter anholdelsen i november 2020. Daværende assistenttræner Robert Page overtog derefter landsholdet og er nu ansat permanent.

I sin aktive karriere var Ryan Giggs med til at vinde 13 engelske mesterskaber og to Champions League-trofæer med Manchester United.

