Giver uventet støtte til manden der knaldede hans kone

Hvis den argentinske angriber Mauro Icardi går rundt og ser lidt træt ud i øjeblikket, så vil det for de fleste nok være forståeligt.

De sidste par uger har ihvertfald været lidt af en røv-tur for Inter-spilleren.

Først fik han frataget rollen som anfører i klubben, efter at hans kone og agent, Wanda Nara, fik udtalt sig mindre heldigt om Inter-træner Luciano Spallettis taktiske dispositioner til et italiensk TV-program.

Agent-konen spiller hasard med hans karriere

Det fik angriberen til at nægte at spille mod Rapid Wien i Europa League, hvorefter træner-Spalletti satte ham helt af holdet.

Efterfølgende blev agent-konen overdænget med sten af sure Inter-fans, mens hun kørte i bil med parrets to børn på bagsædet, og i et efterfølgende TV-interview brød hun grædende sammen, da hun skulle tale ud om hele miseren.

Et interview, der blev mødt med følgende kommentar fra Inter-sportsdirektør Giuseppe Marotta.

- Det er ikke en straf at tage anførerbindet fra ham. Når man er en familie, må forældrene nogle gange tage svære beslutninger, så børnene kan blive opdraget, sagde han.

Men nu kommer der støtte til den kontroversielle argentiner fra en uventet kant.

Nemlig fra ingen ringere end Wanda Naras eks-mand, Maxi Lopez.

Han var for år tilbage gift med agent-konen, mens han spillede for Sampdoria. Her var han holdkammerat og gode venner med netop Mauro Icardi.

Maxi Lopez og Wanda Nara da alt stadig var fryd og gammen. Foto: ANAN SESA/IMAGO/ All Over Press

Men det var også her, at Wanda Nara og den nu tidligere Inter-anfører indledte deres forhold, hvilket førte til, at hun forlod Maxi Lopez, og historien har gennem de sidste år udviklet sig til et af de mest eksponerede trekants-dramaer i italiensk presse.

Og nu forklarer Maxi Lopez, hvorfor det hele tilsyneladende er gået i fisk for manden, der havde en affære med hans kone. I et interview med den italienske Radio La 990 giver han ekskonen det glatte lag.

- Hun tilbød også at blive agent for mig, men det blev hun aldrig. En god agent forstår at læse situationer som denne. De ved, hvornår de skal snakke, og de ved, hvornår de skal tie stille. Wanda snakker alt for meget til at begå sig i Italien.

- Jeg synes, at en spiller af hans kaliber bør repræsenteres af en person, der matcher hans kvalitet, siger Maxi Lopez.

Men trods de rosende ord om Mauro Icardis evner som fodboldspiller, er de to tidligere venner nok stadig langt fra at komme på julekort igen.

Maxi Lopez har tre børn sammen med Wanda Nara, men dem får han ikke længere lov til at se. Og det skyldes ifølge eks-manden både hans forhenværende kone og hendes nye mand.

- Sidste gang, jeg så dem, var i december. Nogle gange får jeg ikke engang lov til at tale i telefon med dem. Mauro har den samme attitude som hende, nogen gange endda værre.

- Jeg sagde til ham, at ville forstå situationen bedre, når han selv blev far, men det skete ikke, siger Lopez.

Mauro Icardi har på bizar vis sågar fået tatoveret Maxi Lopez børns navne på overarmen, og har flittigt postet billeder af ham selv og børnene på sociale medier.

En opførsel, der på et tidspunkt fik en gruppe fans til at smide Icardis trøje tilbage i hovedet på ham, efter at han havde forsøgt at kaste den ud til publikum.

Så ja, hvis den gode Icardi dasker rundt og hænger lidt med mulen, så vil det nok give mening for de fleste.

Men om man samtidig føler sympati med argentineren, det er straks en anden sag.

What comes around, som Justin Timberlake ville synge det.

