Glad Dolberg: Det er meget specielt

57 sekunder.

Det var alt, Kasper Dolberg skulle bruge på at score sit første sæsonmål for sin franske klub OGC Nice.

Godt en time senere var den danske EM-topscorer igen på pletten. Det endte med en storsejr på 4-0 over de forsvarende mestre fra Lille, og Dolberg fik cementeret, at målformen fra EM-slutrunden stadig er intakt.

Efter kampen var det også en glad Dolberg, som udtalte sig til klubbens hjemmeside.

- Jeg synes, vi spillede en god kamp. Sidste sæson var der flere ting, som ikke fungerede for os, men at slå de forsvarende mestre med fire mål er meget specielt. Jeg er meget glad, sagde Dolberg.

Ny træner spekulerer om transfer

Dolberg fik ikke mange minutter i benene, da Danmark spillede sine gruppekampe under sommerens EM-turnering.

Men i knockout-kampene mod Wales og Tjekkiet viste den blonde spydspids format. Det blev til tre mål og massiv omtale for den sky målræv.

Foto: Pascal Rossignol/Reuters/Ritzau Scanpix

Efter EM udtalte den nyudnævnte Nice-træner, Christophe Galtier, at han ikke var sikker på, at Dolberg ville være på holdkortet, når transfervinduet lukker 31. august.

- Bliver han? Det ved jeg ikke. Ikke alt er gået godt for ham her i Nice, men det er utvivlsomt, at han bærer rundt på et stort talent. Hvis han bliver, ved jeg, at han kan gøre det endnu bedre, end han har gjort hidtil, fortalte Galtier til L'Equipe tilbage i juli.

Gensyn med sin gamle træner i England?

Et af de mest vedvarende rygter omkring Dolberg denne sommer har været muligheden for en genforening med sin tidligere træner i Nice, Patrick Vieira, i Premier League-klubben Crystal Palace.

For et par dage siden udtalte Crystal Palace-mangeren selv, at de forventer at hente flere spillere ind.

Ifølge franskmanden er London-klubben tyndt besat i angrebet. Det sagde han på et pressemøde inden kampen mod Chelsea, hvor Palace ikke formåede at score.

Hvis rygterne taler sandt, så kan Dolberg se frem til at blive holdkammerat med nyindkøbet Joachim Andersen. De to kender hinanden fra landsholdet.