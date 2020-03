Glad for at slippe fri af aftale

Den tidligere AGF-spiller Martin Spelmann håber at vende tilbage til Superligaen og har en stærk tro på, at han finder en klub

Med en fortid i Brøndby, Horsens, OB og AGF har Martin Spelmann været godt rundt omkring i Superliga-landskabet.

Men lige nu er fodboldkarrieren sat på standby.

Den 33-årige midtbanefræser sidder i Drammen syd for Oslo, efter han i midten af februar fik ophævet sin kontrakt med Strømsgodset.

Skiftet fra AGF til den norske liga blev aldrig lykken for Spelmann, der er glad for, han er sluppet ud af aftalen med Strømsgodset, der mirakuløst overlevede i Eliteserien i Norge i sidste sæson.





- Det var mit eget ønske om at få ophævet den aftale, der ellers først stod til udløb med udgangen af 2020. Jeg har lavet en fin aftale, så der er ingen panik hos mig.

- Lige nu er jeg i en slags venteposition, men når det hele åbner igen, er det vores plan at flytte hjem til Københavns-området, fortæller Martin Spelmann.

Martin Spelmann har været i fire danske klubber. Her fra tiden i Horsens. Han har også været i Brøndby, OB og AGF. Lige nu er han fri på markedet efter aftalen med Strømsgodset blev ophævet. Foto: Lars Poulsen.

Udsigterne til at finde en ny klub her og nu er ikke just gode, efter coronaen har lagt fodbolden ned på verdensplan.

- Jeg skal fortsætte med at spille fodbold. Og jeg har stadig ambitioner om, at det skal foregå på højeste niveau - i Superligaen:

- Jeg passer og plejer min krop. Holder mig i gang på alle måder og er meget optimistisk i forhold til, hvad fremtiden bringer.

- Jeg føler ikke, jeg har mistet noget, fordi jeg har fået ophævet min aftale med Strømsgodset.

Det kan i princippet godt være, at han betragtes som arbejdsløs, men han, ifølge eget udsagn, indgået en fornuftig aftale, der sikrer ro på hjemmefronten et godt stykke tid.

- Jeg er bestemt ikke i en krisesituation på nogen måder. Når vi kommer ud på den anden side af coronakrisen, ved mange ikke, om de er købt eller solgt. Jeg synes, min situation er ganske fin, fordi jeg er fri på markedet, siger Martin Spelmann.

Det var Martin Spelmanns eget ønske at få ophævet samarbejdet med Strømsgodset. Nu rejser han og familien snart hjem til Danmark, hvor han gerne vil fortsætte i Superligaen. Foto: Claus Bonnerup.

Han står dog i en situation, hvor han frem mod sommerens transfervindue er i konkurrence med blandt andre 55 spillere, der 30. juni har kontraktudløb i deres respektive Superliga-klubber.

Hvis det skal være Superligaen, er det reelt kun Lyngby, der kan komme på tale for Martin Spelmann til den kommende sæson.

FCK henter spillere fra en højere hylde, Brøndby satser på yngre kræfter, mens FCN udvikler dem selv.

- Der er mange bolde i luften. Og ja, der skal stadig to til en tango. Lige nu ved jeg godt, at klubberne har meget at tænke på i forhold til coronakrisen, men jeg har stadig tro på en fremtid som fodboldspiller, siger Martin Spelmann.

Lige nu sidder han i karantæne i Norge, fordi han har været på en ferietur med familien, inden hele Europa lukkede ned.

Udover Brøndby, Horsens, OB og AGF har Martin Spelmann optrådt for tyrkiske Genclerbirligi og altså senest Strømsgodset.

