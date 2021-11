Glen Riddersholm bliver assistenttræner i Belgien

Glen Riddersholm skal for første gang være fodboldtræner i udlandet.

Fredag skriver belgiske Genk på sin hjemmeside, at den tidligere Sønderjyske-, AGF- og FC Midtjylland-træner er blevet ansat som assistenttræner i klubben.

Det er Riddersholms første trænerjob, siden han stoppede i Sønderjyske i slutningen af maj.

I Genk vil den 48-årige dansker assistere cheftræner John van den Brom. Riddersholm bliver i klubben genforenet med angriberen Paul Onuachu, som var i FC Midtjylland, da Riddersholm trænede klubben.

- KRC Genk er en klub, som jeg føler, er et virkelig godt match og det rigtige sted for mig at starte en forhåbentlig lang og spændende udlandskarriere.

- Jeg har længe haft lyst til at prøve mig af i udlandet, og timingen er tilmed perfekt i forhold til min familie, siger Glen Riddersholm i en skriftlig udtalelse.

Glen Riddersholm rykker til Belgien. Foto: Ritzau Scanpix

Han har i sin trænerkarriere blandt andet ført FC Midtjylland til et danmarksmesterskab i 2015. Sidste år vandt han den danske pokalturnering med Sønderjyske.

- Jeg er en fodboldtræner, som har erfaring med at uddanne topspillere samtidig med, at jeg ved, hvad der skal til for at vinde titler og medaljer og skabe et miljø, som udvikler vindere og hele mennesker.

- Jeg har altid sagt, at jeg er en projekttræner, der ikke er til de hurtige løsninger. Jeg er en teamplayer, som ønsker at arbejde i et stærkt fællesskab og arbejde på den lange bane samtidig med, at vi vinder på den korte bane. Det er svært som dansk træner at finde sådan et projekt i udlandet, lyder det fra Riddersholm.

Genk er en af Belgiens største fodboldklubber og vandt så sent som i 2019 det belgiske mesterskab. Sidste år var Jess Thorup cheftræner i Genk i en kort periode, indtil han tog til FC København.

- I Genk har jeg fundet et perfekt sted at starte min udlandskarriere. Det, som tiltaler mig, er, at Genk er en ekstrem ambitiøs klub, hvor jeg samtidig har fået følelsen af, at man er en familieklub med stærke værdier og et godt fællesskab. Genk har en klar spilfilosofi og strategi.

- De vil spille offensiv og seværdig fodbold, og de ønsker at udvikle unge talentfulde spillere til de bedste ligaer i verden, samtidig med at de vil vinde titler og spille europæisk. Netop de ambitioner og den profil, som klubben har, føler jeg passer godt til de kompetencer, jeg har, siger Riddersholm.

Han starter i sit nye job i Genk tirsdag. Riddersholm har på det seneste arbejdet som fodboldekspert på TV3 Sport, hvor han stopper søndag efter kampen mellem Silkeborg og FCK.