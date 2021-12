Godt nyt: Christian Eriksen vil fortsætte

Billederne af Christian Eriksen, der falder livløs om på Parkens græstæppe, bliver ikke de sidste af den danske superstjerne på en fodboldbane.

Han har ganske vist ikke været på banen siden, men det kommer han.

Christian Eriksen agter at fortsætte sin karriere, bekræfter agent Martin Shcoots over for La Gazzetta dello Sport.

Fredag fik den 29-årige midtbanespiller ophævet sin kontrakt med Inter, og det kunne ikke være anderledes, da man ikke må dyrke professionel idræt med en pacemaker i støvlelandet.

Christian Eriksen har endnu ikke givet et eneste interview siden sit kollaps 12. juni, men nu er det fastslået, at han én gang for alle vil tilbage på fodboldbanen.

- Jeg kan bekræfte, at Christian vil fortsætte med at spille fodbold. To klubber ringede til mig for et par uger siden, siger Martin Schoots til den italienske avis.

Og dermed bekræfter han, hvad han fredag antydede overfor Ekstra Bladet.

Det er stadig uvist, hvor Christian Eriksen skal slå sine folder i fremtiden. Han holder formen ved lige i barndomsklubben OB, og der er ingen tvivl om, at fynboerne står klar med åbne arme, hvis Eriksen vil hjem til Ådalen.

Der har også været spekulationer om AFC Ajax, men ifølge transferjournalisten Fabrizio Romano er Christian Eriksens tidligere klub i Holland ikke blandt bejlerne.

