Godt nyt fra sygesengen

Dat was even schrikken, afgelopen weekend. Voor mijzelf natuurlijk, maar vooral voor mijn familie, en voor mijn vrienden. Gelukkig hebben de artsen van het AMC mij snel en geweldig geholpen, waar ik zeer dankbaar voor ben. Zo’n gebeurtenis zet je wel weer even met beide voeten op de grond. Het was voor mij fantastisch om te zien hoeveel mensen mee hebben geleefd. En hoeveel lieve berichten ik heb gekregen. Van bekenden uit de voetbalwereld, van clubs. Maar ook van volstrekt onbekende mensen. Dat heeft me heel veel goed gedaan en ik wil iedereen daarvoor zeer bedanken! Op dit moment voel ik me weer zo gezond als een vis. En dat betekent dat ik er weer met volle kracht tegenaan ga, zodra de bal weer gaat rollen. Nogmaals: Dank aan iedereen die me gesteund heeft. We zien elkaar snel weer! ➖ Vaya susto me llevé el fin de semana pasado. Yo, pero sobre todo mi familia y mis amigos. Afortunadamente los médicos del hospital AMC me ayudaron rápidamente y de forma fenomenal. Les estoy muy agradecidos. A raíz de este acontecimiento te das cuenta lo que realmente importa en la vida. Para mí ha sido maravilloso ver a tantas personas conmovidas por este hecho. He recibido muchos mensajes cariñosos. Tanto de gente conocida del mundo del fútbol, de los clubes, como de personas totalmente desconocidas. ¡Esto me ha levantado el ánimo y quiero dar las gracias a todo el mundo! En este momento me encuentro fenomenal. Lo cual significa que puedo enfrentar las cosas con mucha energía, en cuanto la pelota vuelva a rodar. Nuevamente: gracias a todos los que me habéis apoyado. ¡Volvemos a vernos pronto! Ronald Koeman