Godt nyt i coronatiderne: Voldsomt prisfald hos Dplay

Når der ikke er sport at se i tv på grund af coronavirussen, er det så rimeligt at betale fuld pris for en tv-pakke, der er købt ind med netop det for øje?

Nej, mener mange kunder. Og det samme gør Discovery.

For abonnerer man på selskabets tjeneste Dplay og har købt Sport- og underholdningspakken, så er der lige nu en god rabat at hente.

Den oprindelige pris på 179 kroner om måneden blev nemlig mandag skruet ned til 99,95 kroner - 95 øre mere end pakken Dplay Premium, der indeholder det samme med undtagelse af sportskanalerne, men som på grund af en teknikalitet ikke kan have samme pris.

- Vi står i en situation, vi aldrig har prøvet før, og ingen af os kender omfanget endnu. For os betyder det blandt andet, at mange af de sportsbegivenheder, vi har rettighederne til, er blevet udskudt, og det bliver vi nødt til at forholde os til.

- Vores kunders tilfredshed er altafgørende, og derfor har vi midlertidig justeret prisen på vores ’Sport og Underholdning’ abonnement, siger pressechef Lena Bøgild i en e-mail til Ekstra Bladet.

Dermed følger Discovery trop i forhold til Nordic Entertainment Group, der lørdag skruede prisen for deres sportspakke, Viaplay Sport, ned til 99 kroner.

Prissænkningen hos NENT var dog kun for eksisterende kunder, mens den hos Dplay gælder alle.

