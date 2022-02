Gør comeback efter kokaindom på 12 år

I begyndelsen af 2000'erne var Francesco Flachi en stor angriber for Sampdoria, men i 2007 blev han taget for kokain og fik en karantænedom på to år. I den forbindelse ophævede klubben angriberens kontrakt.

I 2009 var Flachi tilbage for Brescia, men efter blot seks måneder blev italieneren atter taget for kokain, og denne gang resulterede det i 12 års karantæne.

Søndag kunne nu 46-årige Flachi dog så gøre comeback, da han spillede 30 minutter for Eccellenza side Signa i den femtebedste italienske række. Det var på forhånd aftalt med træner Enrico Cristiani, at Flachi ikke skulle spille mere.

- Denne dag er enden på min 12 års karantæne. Det er min genfødsel. Dette er beviset på, at jeg har ændret mig, sagde Flachi efter kampen til La Gazzetta dello Sport.

- Jeg følte mig forvirret inden kampen, for jeg har ikke sovet i en uge af ren spænding. Jeg er så glad nu, og jeg vil gerne takke alle dem, der får mig til at føle mig som en fodboldspiller igen.

- Rejsen er kun lige begyndt. Lad os se, hvad der sker. Til maj begynder jeg på et trænerkursus.

Francesco Flachi har også en fortid i Fiorentina, Bari, Ancona og Empoli og spillere flere kampe for Italiens U18-landshold i 90'erne.