Græd i en måned: Stjernens helt særlige jubelscene

Vi har set jubelscenen mange gange før.

Den scorende spiller stikker tommelfingeren i munden eller tager bolden ind under trøjen - begge gestikulerer en hilsen og en hyldest til en gravid kone eller kæreste.

Federico Valverde stak netop tommelfingeren i munden, da Real Madrid-stjernen lørdag scorede til 2-0 i finalen i VM for klubhold mod saudiske Al-Hilal.

Men for Valverde og konen Mina Bonino var jubelscenen ekstra speciel.

Sådan fejrede Federico Valverde sin første scoring i finalen lørdag aften - en hilsen til sin gravide kone efter en glædelig nyhed, som parret havde fået dagen før. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

For nyligt kom det frem, at Bonino ufrivilligt havde aborteret. Kort efter hendes mands scoring lørdag aften skrev hun på Twitter, at hun ikke havde været i stand til at afkræfte rygterne, fordi de netop troede, at hun havde mistet barnet.

'Vi forberedte os på det værste i en måned. Da graviditeten var meget fremskreden, måtte vi have det bekræftet med en test', skrev hun blandt andet.

Og så tog historien en uventet, men lykkelig og hjertevarm drejning.

'Efter at have grædt i en hel måned, efter at have sørget med min anden søn i maven, kom i går den uventede nyhed: Babyen har det godt. Alt er normalt.'

'Vi har ikke helt bearbejdet det endnu. Det var en meget svær måned for os, men nu starter vi forfra. TAK'.

Efter to scoringer i finalen kunne Federico Valverde lade sig hylde som vindere af VM for klubhold 2023 - her sammen med Luka Modric og manager Carlo Ancelotti. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Det var altså fredag, parret fik den glædelige nyhed.

Og dagen efter kunne Federico Valverde fejre det med ikke bare én, men hele to scoringer foran millioner af tv-seere verden over - med tommelfingeren i munden.

Real Madrid vandt VM for klubhold med en finalesejr på 5-3.