Graver jubler: Eriksen i Real Madrid gør os stolte

Christian Eriksen til Real Madrid!

Rygterne har svirret længe, og sportsavisen AS’ forside onsdag gør i hvert fald ikke noget for at dæmpe en tiltagende storm. Avisen hævder at vide, at Real Madrid nu har en mundtlig aftale med Christian Eriksen om et sommerskifte.

Så resterer der blot den lille detalje at blive enige om prisen. Ifølge AS kræver Tottenhams formand Daniel Levy svimlende 1,1 mia. kroner for at slippe fynboen, men da kontrakten i London-klubben blot løber én sæson yderligere, satser Real Madrid på at kunne hakke lidt af den sum.

Daniel Levy er dog kendt som en særdeles hårdkogt modstander i en kontrakt-poker, og kongeklubben må under alle omstændigheder til lommerne, hvis de vil have Don Eriksen til staden allerede denne sommer.

I Vejle glæder Thomas Gravesen sig over landsmandens mulige skifte til den klub, han selv repræsenterede fra januar 2005 til august 2006.

- Jeg har hele tiden sagt, at bare Christian tænker sig grundigt om og nøje overvejer alle aspekter, så kan han vælge på alle hylder. Han kan vælge hele verden!

- Der er ikke det sted, Christian ikke kan spille, og det vil være stort – nej, det vil være kæmpestort at få en dansker til Real Madrid. Han har talentet til det, og han kommer i givet fald under Zidanes vinger i en klub, der i gang med en genopbygning.

Det er måske det bedste tidspunkt overhovedet at komme til klubben på?

- Jeg ved ikke, om der findes et tidspunkt, der er bedre end andre. Christian ved jo godt, hvad han kan og skal bidrage med, og når prisen for en spiller af hans kaliber er en milliard plus – og det kommer de til at betale, hvis de vil hente ham – så er det fordi, de VIL bruge ham og bygge holdet op omkring Christian Eriksen, siger Thomas Gravesen.

Thomas Gravesen ærgrer sig efter et pokalnederlag til Valladolid. Til gengæld glæder han sig på egne og Danmarks vegne, hvis Christian Eriksen skifter til kongeklubben. Foto: Erik Kragh/Ritzau Scanpix

Hans eget skifte til Real Madrid kostede kun madrilenerne omkring 25 mio. kroner, hvilket også dengang blev betragtet som en overraskende lav transfer.

- Risikoen kan jo nogle gange være, at man ender ligesom Philippe Coutinho, som man henter til Barcelona – men ikke bruger så meget. Men hvis Real Madrid lægger over en mia. kroner for Eriksen, så er det fordi, man har en klar plan med ham, siger Thomas Gravesen.

Han har dog sine forbehold, når det gælder avishistorier med unavngivne kilder.

- Vi drømmer vel alle om, at det passer. Det vil være fantastisk, hvis han vælger Real Madrid – men nu skal vi lige huske på, at godt nok skriver AS, at der er en mundtlig aftale, men det er jo ikke det samme, som at det bliver til noget. Nogle gange gætter journalister jo også, siger Discovery-eksperten.

Christian Eriksen takker Tottenhams fans efter 0-1 hjemme mod Ajax Amsterdam. Foto: Andrew Couldridge/Reuters/Ritzau Scanpix

- Men jeg håber, det går sådan. Det vil gøre os alle stolte at have en dansk spiller i den klub, og det vil også i den grad øge interessen for de danske talenter med sådan en handel.

Du har været der. Har han også den mentale styrke til at klare sig i Real Madrid?

- Ja, det tror jeg helt sikkert. Sådan, som han præsenterer sig i interviews og i alle andre mulige sammenhænge, fremstår han meget velovervejet. Hvis skiftet bliver til noget, så vil han allerede fra dag ét have en høj plads i hierarkiet alene af den grund, at prisen for ham er så høj, siger Thomas Gravesen.

