Grotesk dom: Viste samme spiller ud to gange!

Dobbelt udvisning: En polsk dommer kaldte en udvist spiller tilbage på banen for at udvise ham igen

VAR-systemet er i løbet af de seneste år blevet implementeret i mange europæiske ligaer. Blandt andet i den bedste polske række Ekstraklasa, hvor en spøjs episode udspillede sig i søndagens kampen mellem Legia Warszawa og Cracovia.

Legias franske midterforsvarer, William Remy, blev midt i anden halvleg sendt tidligt i bad efter at have modtaget sit andet gule kort for en tackling.

Skidt nyt for Legia, der var bagud 0-2 på eget græs.

Men lige da Remy havde forladt grønsværen, fløjtede kampens dommer, Piotr Lasyk, og viste det karakteristiske VAR-tegn med sine pegefingre.

Efter at have nær-studeret episoden på en lille skærm ude på sidelinjen, kaldte dommeren franskmanden tilbage på banen.

William Remy kunne først glæde sig over, at dommeren signalerede, at det gule kort var annulleret, men han fandt hurtigt ud af, at den var gal igen, da Piotr Lasyk i stedet tildelte ham et direkte rødt kort.

Video-gengivelsen viste, at Remy trampede på en modstander efter den forbudte tackling, hvilket fremgår af ligaens hjemmeside.

Det fik dommeren til at ændre sin kendelse, og så måtte William Remy tage de tunge skridt ned i omklædningsrummet for anden gang.

Lasyks beslutning kan virke lidt besynderlig, men eftersom han vurderede, at tacklingen var til direkte rødt, var han nødt til at ændre kendelsen, da et direkte rødt kort giver flere karantænedage end to gule.

Legia Warszawa endte med at tabe kampen 0-2 og mistede dermed vigtige point i kampen om det polske mesterskab, hvor holdet nu er fire point efter topholdet Lechia Gdansk.

