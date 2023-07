Grotesk video af Jordan Henderson

Jordan Henderson er officielt på plads i Al Ettifaq i saudiarabisk fodbold.

Det er der mange i specielt europæisk fodbold, der er skuffede og forargede over, nu den engelske profil i årevis har advokeret for lige vilkår for alle - uanset seksuelle præferencer.

Men Henderson har ladet sig lokke af de mange nuller på lønsedlen, og så betyder det angiveligt mindre, at landet, han skal bo i, har love mod homoseksualitet.

Og så har Al Ettifaq skabt en præsentation af sin nyerhvervelse. En slags kollage, der har set dagens lys på Twitter.

I sort og hvid

Her er en lang række billeder af Hendersons liv og karriere banket sammen. Der er billede af ham som barn, og der er billeder af ham som voksen. Der er billeder i farver, og der er billeder i sort og hvid.

Pudsigt nok er der adskillige billeder af englænderen med netop sit regnbuefarvede anførerbind, og pudsigt nok er overarmen på de billeder i sort og hvid, så det ikke skinner igennem, at der er tale om et symbol på alverdens seksuelle retninger.

12 år og 492 kampe. Jordan Henderson har som anfører vundet både Premier League og Champions League med Liverpool FC. Og nu er stopper han for at rejse til Saudi-Arabien. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/Ritzau Scanpix

Al Ettifaq kunne have ladet være med at bruge billeder af ham med anførerbindet på. I stedet er der nu en række billeder, hvor det skinner igennem, at man har sløret det, hvorfor det nærmest ser ud som om, man gerne vil fortælle sin omverden om det.

Til Sky Sports siger talspersonen og grundlæggeren af Kop Outs, en LGBTQ+-gruppe blandt Liverpool FC's mange millioner fans, Paul Amann:

Det pletter ham fuldstændig

- Han portrætterede sig selv som en mand med respekt for kvinder og LGBT+-rettigheder. Det renomme er alvorligt plettet af hans skifte til et regime, der lader hånt om disse værdier.

- Og det efterlader os med spørgsmålet om, hvorvidt man har kunnet tro på nogle af hans forpligtelser tidligere. Det pletter ham fuldstændig. Ikke kun som spiller men også som menneske, siger Amann.

33-årige Henderson genforenes med sin tidligere kollega i Liverpool, Steven Gerrard, der er ny træner i klubben.