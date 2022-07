Haaland matchvinder i første City-kamp

Der var tale om et venskabeligt opgør mellem Manchester City og Bayern München natten til søndag dansk tid på stadionet Lambeau Field i Green Bay i den amerikanske delstat Wisconsin.

Alligevel fik nyindkøbte Erling Haaland markeret sin debut for de blåklædte med et mål.

Blot 12 minutter inde i kampen havde nordmanden sat bolden i tyskernes net.

Målet kom på forarbejde af midtbaneoperatørerne Jack Grealish og Kevin De Bruyne.

Kort efter blev kampen midlertidigt afbrudt af torden og kraftigt regnvejr, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Da holdene kom på banen igen var med en aftale om, at opgøret skulle spilles i to halvlege bestående af 40 minutter.

Ingen af holdene fandt netmaskerne i resten af første halvleg, og efter de første 40 minutter blev Haaland skiftet ud, så en anden nytilkommen, Julian Alvarez, kunne få nogle kilometer i benene.

Heller ikke anden halvleg bød på mål, og kampen sluttede 1-0 til Manchester City.

Haalands mål må have været kærkomment for Manchester Citys manager, Pep Guardiola. Forventningerne til Erling Haaland er tårnhøje, efter at han leverede 86 mål i 89 kampe for sin tidligere klub Borussia Dortmund.

Ifølge NTB måtte Manchester City betale 454 millioner kroner for at få fingrene i den 22-årige nordmand, som har skrevet under på en aftale, der strækker sig frem til 2027.

Venskabskampen mod Bayern var den sidste i kalenderen for Manchester City, før 2022/23-sæsonen begynder.

Den 30. juli venter Liverpool i Community Shield, før den nye Premier League-sæson skydes i gang på udebane mod West Ham den 7. august.