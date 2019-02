Hånede Ikea: Så satte Zlatan ham på plads

En ejendomsmægler måtte sande, at selvom Zlatan nu slår sine folder i Hollywood, så betyder det ikke, at han har glemt, hvor han kommer fra

Efter at Zlatan Ibrahimovic havde rykket familien og karrieren til USA, var han sammen med sin kone taget ud for at kigge på huse.

Da en ejendomsmægler i Los Angeles i den forbindelse forsøgte at lære ham, hvordan man som rig og berømt gebærder sig, kunne man fristes til at tro, at han i et øjeblik havde glemt, hvem han talte til. Eller måske vidste han det slet ikke.

Uanset hvad var han formentlig ikke forberedt på det svar, han fik, da han irettesatte det svenske super-ego i en snak om, hvilke møbler man bør købe, når man er rig nok til at være ligeglad.

Da familien Ibrahimovic havde fundet det hjem, de ville slå sig ned i, faldt snakken på møbleringen. Og her illustrerede den langhårede superstjerne på vanlig vis, at ingen skal fortælle Zlatan, hvor skabet skal stå.

- Da min kone fandt et hus, hun kunne lide, var det et hus uden møbler.

- Jeg sagde, at vi skulle tage i IKEA og købe alt, hvad vi skulle bruge. Så fortalte vores mægler mig, at rige mennesker ikke handler i IKEA.

- Jeg svarede: Nej, men det gør intelligente mennesker.

Om svenskerens velkendte selvtillid også fik ham til at gå i krig med at samle møblerne selv, vides til gengæld ikke.

Zlatan Ibrahimovic påbegynder snart sin anden sæson i den amerikanske MLS. Foto: Jae C. Hong/Ritzau Scanpix

Ibrahimovic fortalte historien under et show for LA Galaxys fans forud for sæsonpremieren i MLS, skriver Aftonbladet

Sæsonen skydes for Zlatans vedkommende i gang med en hjemmekamp mod Chicago Fire den 2. marts.

Foruden historien om mægleren fik publikum også et lille indblik i svenskerens forventninger til en bestemt TV-serie, der vender tilbage med en længe ventet finale i løbet af 2019.

På spørgsmålet 'Hvordan tror du, at Game Of Thrones kommer til at slutte?', svarede han:

- Med mig på tronen.

Selvfølgelig.

Se også: Zlatans rekordløn plyndrer holdkammerat

Se også: Bad Zlatan om at slappe af: Så reagerede stjernen

Se også: Casper Sloth søger lykken i USA