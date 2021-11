Hånede rivaler med kister

Det stak helt af, da 'Grenal-derbyet' mellem Internacional og Gremio løb af stablen lørdag aften.

Internacional slog Gremio med 1-0, og efter kampen fejrede flere af Internacionals spillere sejren ved at rende rundt med papplancher, der skulle forestille at være kister i Gremios farver med et 'B' skrevet på, der hentyder til Brasiliens anden bedste række.

Det faldt ikke i god jord hos mange af Gremio-spillerne, og hele situationen eskalerede.

Flere af Gremios spillere valgte at overfalde de Internacional-spillere, der rendte rundt med papplancherne, og der blev uddelt spark og kraftige skub.

Kontrollører, udskiftere og medlemmer fra to holds stab måtte kæmpe hårdt for at skille de mange kamphaner fra hinanden, mens Internacionals hjemmepublikum opildnede til at fortsætte.

Det gik ikke stille for sig, da de to holds spillere fløj i totterne på hinanden. Foto: Reuters/Diego Vara/Ritzau Scanpix

Kampens dommer stangede to røde kort ud efter, at der var faldet lidt ro over tumulten.

Gremio, er en af Brasiliens mest traditionsrige klubber og har vundet 38 statsmesterskaber og to nationale mesterskaber. Klubben har produceret talenter som Ronaldinho, Douglas Costa og Lucas Leiva.

Klubben er lige nu i overhængende nedrykningsfare,og har syv point op til redning med ni runder igen.