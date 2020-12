Håner dansker: - Han græder altid

Joakim Mæhle har længe været en eftertragtet herre, og i sommer var danskeren millimeter fra at forlade Genk. I sidste ende gik skiftet til Olympique Marseille dog i vasken.

Men nu forlyder det, at Mæhle i stedet er på vej til Atalanta, der også tidligere har været meldt interesseret i højrebacken, og spørger man Johan Boskamp, ville det være et rigtig godt skifte for den tidligere AaB'er.

- Atalanta er en veldrevet klub med et fremragende scoutingapparat. De ser noget i spillere, som andre klubber ikke vil have. De hollandske topklubber ville for eksempel ikke have Gosens, Hateboer og De Roon, men de er landsholdsspillere nu, siger han til Het Belang van Limburg og tilføjer:

- Hvis handlen går igennem, kommer han til et rigtig godt hold. De spiller meget en-mod-en. Med sin løbekapacitet og hurtighed passer Mæhle perfekt ind.

Og modtager Genk et fornuftigt bud på Mæhle, er det bare med at skille sig af med ham, lyder det fra klubbens tidligere manager. For ellers fortsætter han bare med sine brokkerier i pressen.

- Hvis jeg var Genk, ville jeg lade ham skifte til januar. Han har allerede flere gange sagt, at han gerne vil videre. Han græder altid i den danske presse. Hvis man kan få mere end 10 millioner euro (75 millioner kroner) for ham, er det rigtig godt.

- Hvem skal Genk hente som afløser? Ingen, vil jeg sige. De kan selv oplære en ny højreback.

Joakim Mæhle står noteret for 130 kampe i Genk-trøjen.