Hård kritik: Fodboldstjerne tog til modeuge i Paris

Bayern Münchens sportschef kalder det 'amatøragtigt', at Serge Gnabry brugte sin fridag på at flyve til Paris

Bayern München-stjernen Serge Gnabry er kommet i karambolage med sin chef, efter at have taget sig den frihed at rejse til Paris på sin fridag.

Efter 1-1-resultatet i topkampen mod RB Leipzig fredag aften valgte Gnabry at sætte sig i en flyver for at deltage i modeugen i Paris.

Det fremgår af billeder, han har lagt op på sin Instagram.

Først blev Bayern München-træner Julian Nagelmann spurgt ind til Gnabrys fridag, men han havde ikke det store at indvende.

- Jeg tror på, at spillere kan gøre, hvad de vil i deres fritid, lød det fra træneren ifølge The Sun.

'Amatøragtigt'

Efter Bayern München mandag aften spillede 1-1 mod FC Köln i en kamp, hvor Serge Gnabry blev hevet ud i pausen, tog klubbens sportschef, Hasan Salihamidzic, dog bladet fra munden.

Og han var omvendt klar i spyttet og mente ikke, at Gnabry var 'fuldt fokuseret'.

- Det er amatøragtigt. At boltre sig sådan et sted på en fridag er præcis det, Bayern München ikke er, sagde sportschefen ifølge France24 og antydede, at det kan få konsekvenser for angriberen.

Bayern München indtager dog fortsat førstepladsen i den tyske Bundesliga skarpt forfulgt af RB Leipzig, der er fire point bagud.

Men Hasan Salihamidzic mener, at der skal strammes op.

- Det er på høje tid, at vi skifter gear og indser, at mesterskabet nu er på spil, siger han.

