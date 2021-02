Hård modstand til Brøndbys kvinder

Fodboldkvinderne fra Brøndby og Fortuna Hjørring kommer på hårde opgaver i ottendedelsfinalerne i Champions League.

Det står klart efter tirsdagens lodtrækning hos Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) i Nyon.

De danske vicemestre fra Brøndby skal på den måske sværeste opgave, når holdet fra den storkøbenhavnske vestegn står over for det franske storhold Lyon.

Lyon, der har den norske stjerneangriber Ada Hegerberg på holdet, har vundet Champions League-turneringen de seneste fem år - og syv gange i alt, hvilket er rekord.

For ni år siden blev Brøndby elimineret i kvartfinalen af Lyon.

Fortuna Hjørrings danske mestre møder FC Barcelona. Det spanske hold nåede for to år siden frem til finalen, hvor det endte med et nederlag til Lyon.

I alt 16 hold var med i tirsdagens lodtrækning, og begge danske deltagere var blandt de otte useedede hold.

Flere danske landsholdsspillere skal også i aktion. Pernille Harder og Chelsea står over for Atlético Madrid, mens Paris Saint-Germain med Nadia Nadim på holdet møder Sparta Prag.

Ottendedelsfinalerne afvikles over to kampe - ude og hjemme. Det første opgør spilles 3.-4. marts, mens der er returkamp en uge senere.