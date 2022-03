Hård tid: - Enormt frustreret

Andreas Skov Olsen har indledt karrieren i Club Brügge med lyn og torden.

Tre mål og fem assists er det blevet til i syv kampe for den belgiske storklub, og Skov Olsen er endda blevet frarøvet sit hattrick mod Seraing, da det ene mål efterfølgende på papiret er blevet ændret til et selvmål ...

De mange afgørende aktioner og den store spilleglæde står i skærende kontrast til danskerens sidste periode i Bologna.

Her blev Andreas Skov Olsen omskolet til wingback, og på den position blev han med egne ord anonym og mistede selvtilliden og lysten til fodbold.

Andreas Skov Olsen brugte mere tid på at forsvare end at blive afgørende i offensiven for Bologna. Foto: Massimo Paolone/Ritzau Scanpix

Det fortæller Andreas Skov Olsen i et stort interview med belgiske Nieuwsblad.

- Den defensive og taktiske fodbold var virkelig ikke noget for mig, og det frustrerede mig enormt. Mens jeg var i Italien, mærkede jeg, at min selvtillid faldt uge efter uge. Jeg blev en anonym spiller, og det ville jeg ikke være, fortæller Andreas Skov Olsen, som fandt lykken og spilleglæden på det danske landshold.

- Men det var klart, at det havde med den position at gøre, for hver gang jeg kom på landsholdet og var kantspiller igen, gik det godt, og jeg scorede. Der fik jeg frihed, og jeg kunne vise, at jeg er en god spiller, siger Andreas Skov Olsen til Niewsblad.

Skov Olsen genfandt glæden på landsholdet og har nu fundet lykken i Club Brügge. Foto: Jens Dresling

Den danske landsholdsspiller bruges også i et vist omfang som wingback i Club Brügge, men han understreger, at rollen er langt mere offensiv, end den var i Serie A.

I interviewet svarer Andreas Skov Olsen også på den kritik, som han var fået fra flere Bologna-fans, der mener, at danskeren aldrig viste sin kærlig til klubben på de sociale medier.

Det medgiver Andreas Skov Olsen, der dog slår fast, at han kun poster ting, når der er noget at fejre ...

