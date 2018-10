Hæder til rekord-dyr dansker - blandt de bedste i verden

Det vakte opsigt, da FC København modvilligt gav slip på Mads Bidstrup i begyndelsen af året.

RB Leipzig måtte lægge godt og vel to millioner euro for stortalentet, der forinden havde tiltrukket sig opmærksomhed fra snart sagt hvem som helst med en talentspejder på lønningslisten i international fodbold.

Dermed blev han blandt de absolut dyreste fra sin årgang på verdensplan, hvilket alt andet lige forpligter, selv om Mads Bidstrup fortsat kun er 17 år.

Og hvis han selv skulle være i tvivl om den bevågenhed, der hviler over ham, så er The Guardians gennemgang af verdens største talenter - deres årlige, tilbagevendende talent-serie, Next Generation, med ham på.

Den britiske avis samler hvert år med god hjælp fra en række sportsjournalister med en finger på fodbold-pulsen de mest nævneværdige profiler - giver dem et skudsmål, men undlader af åbenlyse grunde at rangere dem yderligere.

Mads Bidstrup i FCK-trøjen inden kontrakten med Leipzig blev en kendsgerning. Foto: fck.dk

Danmark har de seneste fem år været repræsenteret på listen. I de fire foregående år er æren tilfaldet Mikkel Duelund, Jacob Bruun Larsen, Jens Odgaard og senest Victor Jensen.

Om Mads Bidstrup skriver Jyllands-Postens Thomas Lund Hansen, der igen i år er blevet bedt om sin mening af The Guardian:

- Han spiller som en kontrollerende midtbanespiller, er en naturlig leder og er lige så god en angriber som en forsvarer. Han har en superb attitude og er, selv for sin alder, i stand til at inspirere sine holdkammerater.

Danmarks U18-landstræner, Michael Pedersen, udtaler:

- For et par år siden spillede vi en stor turnering i Frankrig, og alle klubberne, der overværede vores kampe, holdt øje med ham. Efterfølgende ringede alle til ham, siger han.

Mads Bidstrup kommer fra en meget talentfuld ungdomsårgang i FC København, der også har omfattet spillere som føromtalte Victor Jensen, der i dag er på kontrakt i AFC Ajax, og Nikolas Nartey, der er rejst til FC Köln.

De har tilsammen indbragt københavnerne i omegnen af 47 millioner kroner i transferindtægter.

Han er i skrivende stund indlemmet i RB Leipzigs U19-trup og har opnået ni kampe siden skiftet fra dansk fodbold.

Next Generation anno 2018 byder på 60 spillere, hvoraf langt størstedelen må formodes at være ukendte for de fleste danskere. Der er dog talenter fra storklubber som Liverpool FC, Bayern München, FC Barcelona, Manchester United og sågar Jess Thorups KAA Gent.

