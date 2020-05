Hængt ud på pinlig liste

Det ser altid godt ud, når en storklub som Juventus optræder på en fodboldspillers CV.

Men i Nicklas Bendtners tilfælde er det kun på papiret, at opholdet hos 'Den Gamle Dame' i Torino pynter.

For i virkelighedens verden blev opholdet hos storklubben en regulær fiasko, da den farverige danske angriber i 2012 blev udlånt fra Arsenal på transfervinduets sidste dag.

Bare to kampe fra start og 11 optrædener i alt blev det til, inden ledelsen i Juventus pænt takkede nej til at beholde Nicklas Bendtner.

Ikke just et karriere-kapitel, der går over i historien.

Og så alligevel.

Bare to gange startede Nicklas Bendtner inde for Juventus. Foto: Ritzau Scanpix

For tiden i Juventus har sikret Bendtner en plads på ESPN's liste over de dårligste lån i den europæiske fodboldhistorie.

Han kan dog trøste sig med, at han trods alt 'kun' vurderes som det syvende-ringeste lån gennem tiderne.

ESPN konstaterer i begrundelsen for at smide Nicklas Bendtner med på den pinlige liste, at Juventus heller ikke ligefrem tog imod Nicklas Bendtner med udpræget begejstring.

For italienerne lagde aldrig skjul på, at danskeren ikke ligefrem var ham, de helst ville have.

- Han er tydeligvis ikke den topspiller, vi ønskede, men vi havde brug for forstærkninger, lød det dengang fra Juventus-direktøren Beppe Marotta.

Og som ESPN køligt konstaterer, 'hvis man skal være ærlig, så viste det sig, at Marotta havde ret.'

Nicklas Bendtners ophold i Juventus blev særdeles forglemmeligt. Foto: Ritzau Scanpix

Den tvivlsomme ære som alle tiders dårligste lånespiller går i øvrigt til Ricardo Alvarez, der kostede Sunderland godt 90 mio. kroner uden, at han fik spillet for 'The Black Cats'.

ESPN har også kåret de bedste lån. Her løber spanske Fernando Morientes med æren for tiden i Monaco.

Du kan se hele listen HER.

Se også: Tyrkere lun på transfervarm dansker

Se også: Barça-dansker får sparket

Se også: Løjet coronaramt