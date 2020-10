Halvt års karantæne for jubelscene

Søndag var en jubelens dag for den iranske fodboldklub Persepolis.

Efter 120 minutters spil og efterfølgende straffesparkskonkurrence kvalificerede klubben sig til finalen i den asiatiske Champions League. For anden gang på tre år i øvrigt.

Men der var skår i glæden, og det er der sådan set stadig i Teheran-klubben.

For den måske største stjerne, Issa Alekasir, var ikke med i semifinalen mod Al-Nassr.

Og der går en rum tid, før han igen optræder i startopstillingen.

Seks måneder for at være helt præcis.

Racistisk, nedladende og anstødelig

For Issa Alekasirs jubelscener efter sine to scoringer i kvartfinalen 30. september mod usbekiske Pakhtakor var ikke alene anstødelige; de var racistiske.

Så AFC, det asiatiske fodboldforbund, har smidt ham i skammekrogen i seks måneder og tilmed tildelt ham en bøde på 10.000 amerikanske dollars.

Hvorfor bøden pludselig skal afregnes i amerikanske dollars, meldes der ikke om.

Og hvad gjorde den 30-årige målmager så galt? Tjo, han førte en finger op til hver side af sine øjne og trak ud i dem, så det kunne se ud som om, han gør grin med asiatisk udseende personer.

Og det er racistisk, nedladende og anstødeligt. Et forfærdeligt signal at sende.

Men når Alekasir og Persepolis alligevel står uforstående tilbage, skyldes det, at måden at juble på rent faktisk er hans varemærke – og har været det i mange år. Eller sagt med andre ord: Alekasir jubler altid sådan, når han scorer.

Og det går an i Iran, fordi han gør det som en slags gestus til sin nevø. Det har han i hvert fald forklaret tidligere.

Det er man nu fløjtende ligeglad med i AFC.

Forbundet valgte få timer inden semifinalen mod saudiarabiske Al-Nassr at idømme ham straffen, så han ikke kunne være med i kampen. Et chok og et enormt problem for den iranske storklub.

At man tilmed måtte se Ehsan Pehlevan blive smidt ud før pausen, hjalp ikke just. Men Al-Nassr formåede alligevel ikke at udnytte de jættestore håndsrækninger, der blev dem givet.

Kampen gik som skrevet i forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence, hvor brasilianske Maicon, der har en fortid i både FC Porto og Galatasaray, brændte Al-Nassrs fjerde forsøg, og så var Persepolis finaleklar.

