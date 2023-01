- Han er et scoop for Saudi Arabien

Cristiano Ronaldo bliver en del af det saudiske projekt, der handler om at skabe et pyntet billede af Saudi Arabien. Det mener senioranalytiker i Play The Game, Stanis Elsborg

Fremover skal Cristiano Ronaldo drible over græstæppet i varmen i den saudiske klub, Al Nassr FC.

Og selvom klubben råder over flere internationale spillere, er Ronaldo det største navn, der nogensinde har skrevet under med en klub fra Saudi Arabien.

Det mener Stanis Elsborg, der er senioranalytiker i organisationen Play the Game.

- Man kunne ikke have lavet en større signing, siger han til Ekstra Bladet.

- Nu har de jo også Messi i form af, at han er turismeambassadør for Saudi Arabien. Man har to af de største sportsstjerner nogensinde i folden.

Cristiano Ronaldo bliver en del af et statsligt projekt i Saudi Arabien, mener Stanis Elsborg. Foto: Ritzau Scanpix

Det saudiske projekt

Elsborg er ikke i tvivl om, at Cristiano Ronaldo kommer til at indgå i den saudiske stats strategi.

- Han bliver en del af et statsligt projekt. Og det handler også om at dække over nogle af de forfærdelige ting, der foregår i landet. For eksempel menneskerettighedskrænkelser.

- Med de ambitioner, som Saudi Arabien har på sportsområdet med blandt andet et VM-værtskab i fremtiden, så er det et scoop for dem at få Ronaldo ned og repræsentere saudisk fodbold, siger Stanis Elsborg.

Saudi Arabien går efter at blive vært for VM-slutrunden i 2030.

Og selvom det lyder utiltalende at blive en brik i det saudiske spil, er Ronaldo ifølge Elsborg fuldt bevidst om den del af skiftet.

- Det er ikke første gang, at Ronaldo plejer gode forbindelser med autoritære regimer. Han har tidligere haft et samarbejde med De Forenede Arabiske Emirater.

- Så det er han selvfølgelig fuldt bevidst om.