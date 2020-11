'Han lod sig dø'

Diego Maradonas død onsdag har sendt en hel fodboldverden i sorg.

En af dem, der var helt tæt på den argentinske superstjerne, er Stefano Cerci, der var hans manager i 20 år.

Han ryster på hovedet over den efterforskning, der er sat i gang i forbindelse med det hjertestop, som kostede ham livet.

Diego Maradona blev begravet torsdag. Foto: Ritzau Scanpix

Cerci påpeger, at nedturen med misbrug og helbredsproblemer begyndte for længe siden.

- Der er undersøgelse i gang om Diegos død, og folk peger på alt det, der kunne være gjort. Men det er en idé, der burde gælde hele hans liv, siger han til italienske Radio Kiss Kiss.

- Diego var altid alene, folk tænkte altid kun på Maradona.

- Diego holdt op med at være Diego, da han blev 17. Han var et meget vanskeligt menneske at håndtere, fordi han var så skrøbelig. Han var fyldt med usikkerhed, var ydmyg og var et godt menneske. Jeg havde 20 års vidunderlige minder, fortæller Stefano Cerci, der fortæller, at Diego Maradona tilsyneladende gav op til sidst.

- På det seneste slap han grebet, både fysisk og mentalt. Jeg tror, at han var træt og lod sig dø. Han ønskede ikke længere virkelig at leve, vurderer manageren, som peger på Maradonas familie som en stor del af årsagen.

- Det familie-kaos, der omgav Diego, betød, at han aldrig fik ægte fred. Selv nu, hvor han er død, hiver de håret ud på hinanden.

Der er landesorg i Argentina. Foto: Ritzau

- I det mindste kan han nu være sammen med dem, han elskede højest. Hans mor og far. Nu har Diego fred, siger Stefano Cerci om fodboldlegenden.

Diego Maradona døde onsdag af hjertestop i sit hjem i Tigre efter en hjerneoperation tidligere på måneden, hvor læger fjernede en blodprop.

Diego Maradona er blevet begravet ved siden af sine forældre i Argentinas hovedstad, Buenos Aires.

