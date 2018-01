Han var verdens bedste fodboldspiller - nu er han præsident

Den tidligere fodboldstjerne George Weah er mandag taget i ed som Liberias nye præsident. Det er den første fredelige magtoverdragelse mellem demokratiske ledere siden 1944.

Weah er taget i ed af landets højesteretsdommer på et tæt pakket sportsstadion nær hovedstaden Monrovia.

Med på tilskuerpladserne er en anden afrikansk fodboldlegende, Samuel Eto'o fra Cameroun.

- Jeg har tilbragt mange år af mit liv på stadions, men i dag er en følelse som ingen tidligere, siger Weah.

Han takker den afgående præsident, som 'lagde det fundament, hvor vi nu kan stå i fred'.

Han overtager posten som præsident efter den 79-årige Ellen Johnson Sirleaf, som i 2005 blev Afrikas første folkevalgte kvindelige statsleder.

Hun tog over efter en voldsom borgerkrig og blev i 2011 sammen med to andre kvinder belønnet med Nobels fredspris for sin kamp for kvinders rettigheder. Men som landets leder var hendes succeser kun få. Økonomien har skrantet.

George Weah modtog i 1995 Ballon d'Or som symbolet på, at han var verdens bedste fodboldspiller. Foto: Carlo Fumagalli/AP/Ritzau Scanpix

Weah siger, at hans første prioritet er at udrydde korruption og sørge for, at offentligt ansatte får en 'løn, de kan leve af', og han opmuntrer den private sektor til at følge efter.

Folk havde inden højtideligheden stået i en flere kilometer lang kø for at være med. Der blev danset, sunget og viftet med Liberias flag.

Weah er som den eneste afrikaner blevet kåret til verdens bedste fodboldspiller af Fifa og har modtaget Ballon d'Or-prisen.

Inden han gik på pension i 2002, spillede han for en række store fodboldklubber, heriblandt AC Milan og Paris Saint-Germain.

