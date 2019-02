'Han vil ikke være en del af fællesskabet'

'There´s something rotten...'

Kongeklubben fra Madrid har på mange måder været en skygge af sig selv i indeværende sæson.

Et trænerskifte efterfulgt af en trænerfyring, den kluntede afsked med klubbens mest scorende spiller nogensinde, Cristiano Ronaldo, og en mildt sagt svingende formkurve, giver indtryk af en klub i alt andet end balance.

Og nu ser det også ud til, at harmonien i spillertruppen er under pres.

I et interview med den belgiske avis HLN langer sommer-indkøbet Thibaut Courtois kraftigt ud efter kollegaen Gareth Bale, som tilsyneladende ikke gør sig de store anstrengelser for at blive en del af fællesskabet i klubben.

Målmanden fortæller, at Bale stædigt holder fast i sine vaner hjemmefra og nægter at omfavne det liv, som de fleste andre mennesker i Spanien lever. Noget, som gør det svært for resten af holdet at opbygge et forhold til ham.

- I Madrid spiser man sent og går sent i seng. Det er bare sådan, de lever.

- Forleden havde vi arrangeret en middag med hele holdet. Vi var blevet enige om at mødes på en restaurant klokken 21:30. Men Bale sagde til os, at han ikke ville med, fordi han skulle sove klokken 23.

- Vi drak kaffe ved midnat, var hjemme i seng klokken 01 og oppe at træne igen klokken 11. Det hænger perfekt sammen, siger Courtois.

Belgieren fortæller desuden, at Bale har fået øgenavnet 'The Golfer' af de andre spillere, fordi han bruger størstedelen af sin fritid på at spille golf.

En af de spillere, der presser på for at overtage Bales rolle i Madrid, er det brasilianske stjernefrø Vinicius Junior (t.v) Foto: Gabriel Bouys/Ritzau Scanpix

Det er ikke mere end nogle uger siden, at en anden af waliserens holdkammerater afslørede, at de ikke kan tale sammen, fordi Bale efter seks år i Spanien stadig ikke taler sproget.

På trods af kritikken lader Thibaut Courtois til at være fuld af beundring over Bales evner som fodboldspiller. Evner, som han gerne så udnyttet i et større omfang, end tilfældet er i dag.

- Han har så meget talent. Det er bare en skam, at der så ofte står noget i vejen for, at han kan folde det ud, siger Courtois.

Bale kom til den spanske hovedstad i sommeren 2013 for i omegnen af 100 millioner euro, hvilket gjorde ham til verdens dyreste spiller på daværende tidspunkt.

På trods af de kritiske røster kan Gareth Bale dog på det personlige plan være ganske tilfreds med sine meritter i det spanske.

Han har blandt andet vundet fire Champions League titler og et enkelt mesterskab hos Real Madrid, og scorede for nylig sit mål nummer 100 for klubben.

