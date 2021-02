Har fået to ny knæ - fremviser voldsomt ar

Den tidligere fodboldspiller Pär Zetterberg har fået to nye knæ - og et par imponerende ar

Pär Zetterbergs knæ var slidte. Meget endda.

Det er blot 14 år siden, at den nu 50-årige svenske midtbanespiller stoppede i Anderlecht, hvor den tidligere anfører og nærmest har fået kult-status, men nu kunne han ikke længere holde det ud.

Smerten i knæene var ubærlig, og han kom derfor under kniven i den belgiske by Antwerpen, hvor han i en større operation fik to nye knæ - og to ar på hver 25 centimeter.

Dem lever han dog fint med, for nu har han igen udsigt til en hverdag uden smerter. Det fortæller han i et interview med den belgiske avis Het Nieuwsblad.

- Da jeg var aktiv, sagde lægerne til mig, at jeg nok ville få brug for at få to nye knæ en dag. Jeg udskød operationen så lang tid, jeg kunne, men nu begyndte jeg at lide forfærdeligt. Jeg kunne ikke engang gå en tur med hunden længere.

- Jeg vågnede tit om natten på grund af smerter, og ofte kunne jeg slet ikke falde i søvn uden smertestillende medicin. Det var ikke længer et liv for en tidligere eliteatlet. Jeg vil stadig gerne kunne nyde min alderdom. Ha ha, siger Pär Zetterberg, der viste sit opererede knæ fram på Instagram:

Pär Zetterberg oplevede flere gange i sin karriere at rive et korsbånd over, og han fortæller, at det til sidst var knogle mod knogle, hvilket var ekstremt smertefuldt.

Den elegante midtbanespiller blev i 1997 kåret til Sveriges bedste fodboldspiller, og to gange (1993 og 1997) er han blevet kåret til den bedste spiller i den belgiske liga. Sidste sæson var han tilknyttet Anderlecht som assisterende manager, hvor han af og til forsøgte at sparke lidt med, når spillerne trænede eller varmede op.

Men det gik sjældent godt.

- Hvis jeg havde varmet ordentligt op, så kunne jeg sparke mod noget. Men uden opvarmning... pffff.

- Mit højre knæ bøjede 20 grader indad, og mid venstre knæ vendte udad. Det var umuligt for mig at danne en ret linje med mine ben. Jeg var ikke flov over, at jeg var forkrøblet, men det var ikke elegant.

- Med de nye bliver jeg to-tre centimeter højere, fordi jeg igen kan gå oprejst.

Han skal blive i Antwerpen i de næste to uger, inden han vender hjem til Sverige og en længere genoptræning.

- At komme til at gå igen er mit første mål. At spille fodbold uden bekymringer bliver nok aldrig muligt, men jeg håber meget på, at jeg kan komme til at spille padel igen. Padel-tennis er blevet min store hobby, og jeg er faktisk ret god til det, siger Zetterberg, der også håber, at han med et raskere knæ også kan begynde at kigge sig om efter et nyt job inden for fodboldens verden.

