Har ikke spillet i næsten et år: Skifter agent igen-igen

Riza Durmisi skifter agent igen.

Den tidligere Brøndby-mand annoncerede søndag aften på Twitter, at han dropper agentfirmaet You First Sports, hvor han har været det seneste cirka halvandet år.

'Jeg har følt, at jeg havde behov for at prøve noget nyt,' skriver den 27-årige back og takker firmaet for tiden sammen.

Det er langtfra første gang, at den tidligere landsholdsspiller skifter agent.

Da han var i Brøndby, havde han først Sedat Duraki og siden Nikola Juric.

Sidstnævnte sørgede for kontraktforlængelsen på Vestegnen og var også involveret, da Durmisi i sommeren 2016 tog til spanske Betis.

Efter en sæson i Sevilla-klubben skiftede Durmisi til den store svenske agent Hasan Cetinkaya, der fik flyttet ham til Lazio.

Durmisi har en lukrativ kontrakt med Lazio, men er ikke i nærheden af spilletid. Foto: Gregorio Borgia/AP/Ritzau Scanpix

For halvandet år siden droppede han Cetinkaya til fordel for firmaet You First Sports, der har base i Spanien og har spillere som Luis Alberto (Lazio), Fabián Ruiz (Napoli) og Mariano Díaz (Real Madrid).

You First Sports var med på sidelinjen, da Durmisi for et år siden blev lejet ud fra Lazio til Nice, men nu bliver det altså en ny, der skal hjælpe venstrebacken videre i karrieren.

Det er ikke fodboldverdenens letteste job, for Durmisi har sandt for dyden ikke spillet meget fodbold de seneste år.

I sin første sæson i den italienske hovedstad (2018/19) fik han 823 minutter, men han blev ikke registreret i Lazios trup i sidste sæson.

Han skulle kickstarte karrieren i Nice, men lejeopholdet i det sydfranske resulterede bare i sammenlagt 234 minutters fodbold.

Riza Durmisis seneste kamp var 7. marts, og i begyndelsen maj meddelte klubben, at den ikke ønskede at gøre brug af en købsoption.

Han blev sendt retur til Lazio, men er så langt ude i kulden i den italienske klub, at han ikke en gang er med i truppen på klubbens hjemmeside.

Hans aftale med Lazio løber frem til sommeren 2023.

I det seneste transfervindue var Riza Durmisi skuffet over, at det ikke lykkes at vende hjem til Brøndby på en lejeaftale. Han følte, at klubben holdt ham hen uden at give besked.

Men scenariet har slet ikke været realistisk, fordi Brøndby befinder sig i en situation, hvor klubben skærer ned. Riza Durmisi tjener angiveligt i niveauet 15-17 mio. kr. i den italienske klub, som han ikke har optrådt for siden maj 2019.

Brøndby kunne under ingen omstændigheder betale en stor lejepris, selv om det har været fremme, at Durmisi var klar til at gå 30 procent ned i løn.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra den tidligere Brøndby-spiller, men han er foreløbig ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Zlatan havde samme problem

Fortid i FCM og Horsens: Finder sin 12. klub

Én ting kan fælde ham fra ny Brøndby-aftale